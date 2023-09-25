Зниження облікової ставки до 20% підтримали 9 членів КМП, ще 2 були за 19% - НБУ

Зниження облікової ставки Національного банку України (НБУ) у вересні з 22% до 20% річних підтримали дев'ять членів Комітету з монетарної політики (КМФП), двоє висловилися за більш значне зниження - до 19%, повідомив регулятор у понеділок про підсумки дискусії комітету 13 вересня.

"Такий крок підтримає відновлення економіки. Як свідчать поточні тенденції, поступове пом'якшення відсоткової політики сприяє збереженню зацікавленості інвесторів у фіксації прибутковості в строкових інструментах як депозитах, так і ОВДП", - вважає більшість членів КМП.

На їхню думку, помірне зниження облікової ставки на 2 процентні пункти (п.п.) не створить загроз для привабливості гривневих заощаджень, а відтак і для курсової стійкості, стійкого зниження інфляції та подальшої реалізації Стратегії пом'якшення валютних обмежень, а отже, й підтримає відновлення економіки.

При цьому двоє членів КМП виявилися радикальнішими у своїх баченнях і підтримали зниження облікової ставки до 19% вже у вересні

"Фактична макроекономічна ситуація виявилася значно кращою, ніж очікувалося ще на початку цього року. Заходи НБУ з підвищення привабливості гривневих активів спрацювали, їхні ефекти тривають, тому НБУ може діяти сміливіше", - наводиться їхня думка в повідомленні центробанку.

Вони вважають, уповільнення інфляції швидше за прогноз НБУ (до 8,6% за підсумками серпня) свідчить про хронічну переоцінку інфляційних ризиків.

"Більш значне зниження облікової ставки не створюватиме загроз для привабливості гривневих заощаджень, адже поточна прибутковість гривневих активів із надлишком захищає заощадження від інфляційного знецінення", - наводить Нацбанк думку двох членів КМП.

Крім цього, повідомляється, що більшість членів КМП очікує зниження облікової ставки до 18% до кінця року, проте кілька їхніх колег знову вважають за можливе опустити її до 16-17% річних.