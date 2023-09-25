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Європейські акції різноспрямовані; Очікується дослідження Ifo у Німеччині

12:20 25.09.2023 |

Фінанси

 

У понеділок європейські фондові ринки торгувалися неоднозначно, оскільки інвестори розмірковували про серію рішень центральних банків щодо відсоткових ставок напередодні публікації німецьким інститутом дослідження умов ведення бізнесу Ifo.

О 09:40 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% нижче, FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,1%, а CAC 40 у Франції піднявся на 0,1%.

Останній тиждень третього кварталу починається з того, що інвестори перетравлюють потік рішень центральних банків, ухвалених минулого тижня, які дали дещо суперечливі результати.

У той час як Федеральна резервна система США зайняла яструбину позицію, заявивши, що ставки залишатимуться вищими протягом тривалого часу, її колеги у Великій Британії та Швейцарії здивували ринки, зупинивши цикли підвищення ставок.

Це відбулося відносно миролюбним тоном Європейського центрального банку попереднього тижня, який сигналізував про паузу в циклі підвищення ставок у жовтні після підвищення основної процентної ставки до рекордно високого рівня в 4%.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард виступить сьогодні, і інвестори будуть шукати додаткові підказки, що вкажуть на те, що центральний банк єврозони закінчив підвищення ставок.

Її колега Франсуа Віллерой де Гальйо заявив раніше в понеділок, що ЄЦБ досяг тієї точки, коли йому слід побоюватися надто високого підвищення відсоткових ставок і спробувати уникнути жорсткої посадки економіки.

Здоров'я Німеччини, яка домінує економіки єврозони, є головною проблемою, і інвестори уважно стежитимуть за вересневим дослідженням умов ведення бізнесу в країні, проведеним Інститутом Ifo.

Попередні дані щодо споживчих цін у блоці за вересень, які мають вийти наприкінці цього тижня, також, напевно, будуть у списку уваги інвесторів.

Щодо корпоративних новин, акції Aviva впали на 0,4% після згоди на придбання британського захисного бізнесу AIG за 460 мільйонів фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінгів = 1,2245 долара США).
За матеріалами: investing.com
 

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