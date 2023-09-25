ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.09.23

"Активи, які раніше тимчасово арештовували НАБУ і САП, тепер хоч сьогодні можна продати або переписати. Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин, а суддя Ткаченко тримав у себе клопотання більш як 10 днів і відмовився його навіть розглядати", - Віталій Шабуніні.