Падіння єни посилює загрозу інтервенції; Долар панує

У понеділок єна наблизилася до ключового рівня в 150 за долар, і змусила трейдерів стежити за інтервенціями після того, як Банк Японії і голова банку Кадзуо Уеда спростували надії на будь-який неминучий відхід від його різкої, ультра-м'якої грошово-кредитної політики.

На ширшому валютному ринку долар лідирував, продовжуючи зростання порівняно з минулим тижнем після того, як, як і раніше, агресивна Федеральна резервна система здивувала ринки, сигналізуючи, що ставкам США доведеться залишатися високими довше, ніж очікувалося.

Єна впала до більш ніж 10-місячного мінімуму в 148,49 за долар і залишалася в межах досяжності 150 рівня, який деякі спостерігачі за ринком розглядали як лінію на піску, яка стимулюватиме валютну інтервенцію з боку японської влади, аналогічну торішній.

Японська валюта впала більш ніж на 0,5% у п'ятницю після того, як Банк Японії зберіг наднизькі відсоткові ставки і дотримувався своєї «голубини» позиції, тоді як голова банку Уеда аналогічним чином наголосив на необхідності витрачати більше часу на оцінку даних, перш ніж підвищувати процентні ставки.

«Я не думаю, що рівень має таке велике значення і стане тригером (для інтервенції). Я думаю, що темпи змін мають більше значення... Але я дійсно думаю, що ризик валютної інтервенції зараз вищий, враховуючи всі попередження від японських офіційних осіб», - сказала Керол Конг, валютний стратег банку Співдружності Австралії.

«Крім того, існує більш висока ймовірність скоординованого втручання лише тому, що міністр фінансів США (Джанет) Єллен днями зробила кілька зауважень і, по суті, дала зелене світло інтервенції Банку Японії».

Минулого тижня Йєллен заявила, що Вашингтон виявить розуміння щодо чергової інтервенції Японії щодо купівлі єни, в "залежності від деталей" ситуації.

В інших країнах євро зріс на 0,04% до $1,0649 після падіння до шестимісячного мінімуму в $1,0615 у п'ятницю по відношенню до сильнішого долара.

Єдина валюта могла втратити приблизно 1,8% за місяць, що стало різким місячним падінням із травня.

Стерлінг стабілізувався на рівні $1,2244 після падіння більш ніж на 1% минулого тижня на тлі паузи Банку Англії в циклі підвищення ставок, рішення, яке було ухвалено наступного дня після того, як дані показали, що високий рівень інфляції у Великій Британії несподівано сповільнився .

У вересні фунт очікував на падіння більш ніж на 3%, що стало найгіршим місячним показником за рік.

«Центральні банки Великобританії, єврозони та Японії «згорнули хвости». Зараз вони перевіряють тезу про те, що уповільнення темпів зростання економіки віщує поразку інфляційного імпульсу або що уповільнення досить серйозне, щоб більше не бажати випробувати долю ще більшим посиленням ставок», - сказав Тьєррі Візман, глобальний стратег Macquarie щодо валютних операцій та процентних ставок.

«І оскільки США ще мають продемонструвати недоліки економічного зростання решти світу, США стоять особняком, і ФРС дала зрозуміти, що може спокушати долю».

Чиновники ФРС у п'ятницю попередили про подальше підвищення ставок навіть після того, як центральний банк вирішив залишити ставки без змін на засіданні з політики минулого тижня, і тепер ринки вбачають приблизно 21% ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів на листопадовому засіданні.

Індекс долара, який у п'ятницю досяг понад шестимісячного максимуму, зміцнився на позначці 105,57 на початку азіатських торгів.

Австралійський долар додав 0,06% до $0,6445, тоді як новозеландський долар впав на 0,05% до $0,5958 після досягнення приблизно тритижневого максимуму $0,6001 раніше на сесії.