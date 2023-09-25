S&P 500 і Nasdaq зазнали найбільших тижневих втрат з березня

Усі три основні фондові індекси США вагалися більшу частину сесії, але завершили торги в червоній зоні.

Усі три відзвітували про щотижневі втрати, при цьому індекси S&P 500 та Nasdaq зареєстрували найбільше відсоткове падіння з п'ятниці по п'ятницю з березня.

У четвер індекс S&P 500 опустився нижче за свою 100-денну ковзну середню - ключовий рівень підтримки - вперше з березня. Його нездатність прорватися вище цього рівня передбачає, що індекс все ще перебуває під низхідним тиском.

"Цей тиждень присвячений деяким повідомленням ФРС, які стикаються з надмірно оптимістичними інвесторами в акції", - сказав Закарі Хілл, голова управління портфелем Horizon Investments у Шарлотті, Північна Кароліна.

Хілл додав, що інвестори «вже майже рік хочуть торгувати піковими відсотковими ставками». Але він сказав, що з виступу голови ФРС Джерома Пауелла було ясно, "і з точкового графіка, що ФРС не думає, що ми ще досягли мети".

«Акції цього тижня були спрямовані на те, щоби осмислити цю реальність».

Прибутковість казначейських облігацій США впала з 16-річних максимумів, оскільки інвестори переключили свою увагу з яструбиних вказівок ФРС на ключові економічні дані, які чекають свого часу.

Інвестори все ще перетравлюють рішення ФРС залишити ключову процентну ставку без змін, але оновлюють свої щоквартальні зведені економічні прогнози, щоб припустити, що обмежувальна грошово-кредитна політика залишатиметься в силі довше, ніж передбачалося раніше.

У п'ятницю висловлювання губернатора ФРС Мішель Боуман підтримали «яструбів» FOMC, запропонувавши підвищити цільову ставку за фондами ФРС і утримувати її «на обмежувальному рівні протягом деякого часу», щоб знизити інфляцію до цільового показника центрального банку у 2%.

"Існує безліч факторів, що перешкоджають м'якій посадці, і про це ФРС необхідно нагадати, оскільки підвищення ставок може спонукати нас до рецесії", - сказав Роберт Павлік, старший портфельний менеджер Dakota Wealth у Ферфілді, штат Коннектикут.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 106,58 пунктів, або 0,31%, до 33 963,84, S&P 500 втратив 9,94 пунктів, або 0,23%, до 4 320,06, а індекс Nasdaq Composite впав на 12 ,18 Пункт, або 0,09%, до 13 211,81.

Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 сектор споживчих товарів зазнав найрізкіших відсоткових втрат, тоді як технології та енергетика виявилися єдиними, хто виграв.

Акції Ford Motor Co зросли на 1,9% після того, як страйкуюча профспілка United Auto Workers повідомила про прогрес у переговорах з автовиробником.

Акції Activision Blizzard додали 1,7% після заяви британського антимонопольного органу про те, що реструктуризація придбання компанії Microsoft Corp за 69 мільярдів доларів "відчиняє двері" для укладання найбільшої в історії ігрової угоди.

Акції китайських компаній, зареєстрованих у США, включаючи PDD Holdings, JD.com, Li Auto та Baidu, зросли на 2-4% на тлі ознак відновлення економіки, тоді як акції Alibaba підскочили на 5,0% після того, як Bloomberg повідомив, що логістичний підрозділ компанії Cainiao планує подати заявку на IPO у Гонконгу вже наступного тижня.

Число падаючих емітентів на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 1,12 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,29 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 встановив один новий 52-тижневий максимум та 35 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 33 нових максимуми та 321 новий мінімум.

Обсяг на біржах США становив 9,47 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,09 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.