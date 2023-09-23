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Чистий продаж НБУ цього тижня трохи знизився до $824 млн.
23:58 22.09.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) у третій тиждень вересня залишився на високому рівні: хоча він і знизився майже на $50 млн порівняно з попереднім тижнем - до $823,5 млн, але все одно це другий за величиною показник в цьому році.
Згідно з інформацією НБУ на його сайті, з 18 по 22 вересня купівля ним валюти залишалася на мізерному рівні $0,10 млн, тоді як продаж знизився з $873,1 млн до $823,61 млн.
На готівковому ринку долар у перші два дні подорожчав приблизно на 25 коп., наблизившись до рівня 38,5 грн/$1, проте потім став дешевшати і загалом за підсумками тижня втратив у ціні до 10 коп., котируючись на рівні близько 38,15 грн/$1.
Як повідомлялося, у серпні обсяг інтервенцій Нацбанку збільшився до $2,364 млрд з $1,933 млрд у липні та $1,798 млн у червні. Водночас обсяг зовнішнього фінансування у серпні знизився до $1,664 млрд, тому за підсумками місяця міжнародні резерви зменшилися з рекордного рівня $41,72 млрд на 3,2% - до $40,387 млрд.
У вересні Україна вже отримала $1,25 млрд. грант США та EUR1,5 млрд. макрофінансової допомоги.
Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $195,9 млн, тоді як продав $18 млрд 21,8 млн.
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