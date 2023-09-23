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Іноземці отримали доступ до онлайн-купівлі українських ОВДП - Мінфін

23:04 22.09.2023 |

Фінанси

 

Іноземні інвестори-фізичні особи отримали доступ до онлайн-купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Відтепер іноземні інвестори-фізичні особи можуть онлайн купувати українські ОВДП. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям Мінфіну України, НКЦПФР, НБУ та фінансової групи ICU, яка реалізує доступ до облігацій на своїй онлайн платформі ICU Trade", - йдеться в повідомленні.

Нерезиденти можуть пройти віддалену реєстрацію у брокера та купувати й продавати облігації внутрішньої державної позики так само, як зараз це роблять громадяни України. Що важливо, послуга буде недоступна резидентам РФ та Білорусі.

З початком повномасштабної агресії РФ проти України багато іноземних громадян висловили бажання підтримати Україну шляхом купівлі державних облігацій без необхідності фізичної присутності в Україні. На той час такої можливості в Україні не було через відсутність необхідного для онлайн операцій нормативного поля та технічних рішень. Тепер, завдяки спільній роботі учасників ринку з Міністерством фінансів України, НКЦПФР та НБУ, ринок ОВДП для іноземців-фізичних осіб став доступним віддалено. Податок на прибуток від ОВДП в Україні відсутній.
 

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