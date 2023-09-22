Євро і фунт подешевшали до мінімумів з березня до долара США на слабких PMI

Євро і фунт стерлінгів подешевшали до мінімумів із березня до долара США на торгах у п'ятницю після публікації індексів менеджерів із закупівель (PMI), що показали тривалий спад активності в єврозоні та Британії.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) в обробній промисловості єврозони у вересні знизився до 43,4 пункту порівняно з 43,5 пункту місяцем раніше, йдеться в попередньому звіті Hamburg Commercial Bank (HCOB) і S&P Global. Значення індикатора нижче 50 пунктів свідчить про ослаблення активності в галузі. Аналітики в середньому прогнозували підйом до 44 пунктів, за даними Trading Economics.

PMI сфери послуг єврозони в поточному місяці зріс до 48,4 пункту проти 47,9 пункту в серпні, зведений PMI - до 47,1 пункту з 46,7 пункту. Проте обидва індикатори залишаються нижче 50 пунктів.

У Британії зведений PMI, що розраховується Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) і S&P Global, у вересні впав до 46,8 пункту - мінімуму із січня 2021 року - порівняно з 48,6 пункту місяцем раніше. Індикатори активності в обробній промисловості та сфері послуг також впали, залишившись нижче 50 пунктів.

Сигнали слабкої економічної активності свідчать на користь завершення циклу посилення грошово-кредитної політики Європейським центральним банком (ЄЦБ) і Банком Англії, зазначає Trading Economics.

Пара євро/долар за даними на 15:00 кв у п'ятницю торгується на рівні $1,0641 порівняно з $1,0663 на закриття ринку в четвер.

Курс фунта до долара становить $1,2260 порівняно з $1,2296 за підсумками попередньої сесії.

Під час торгів курс євро опускався до $1,0616, фунта - до $1,2232, за даними Market Watch.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,21%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.

Курс долара в парі з єною збільшилася до 148,25 єни з 147,58 єни на закриття попередньої сесії.

Банк Японії залишив незмінними основні параметри грошово-кредитної політики (ДКП) за підсумками дводенного засідання, що завершилося в п'ятницю. У заяві японського ЦБ наголошується, що його цілей щодо інфляції ще не досягнуто, у зв'язку з чим монетарне стимулювання триватиме.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,3041 юаня проти 7,3079 юаня напередодні.