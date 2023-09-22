Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські акції готуються до тижневого падіння на тлі вимальовування вищих ставок у довгостроковій перспективі

12:05 22.09.2023 |

Фінанси

 

Європейські акції знижуються в п'ятницю і перебувають на шляху до закриття тижня різким падінням, оскільки інвестори оцінили перспективи того, що вартість запозичень залишиться високою протягом певного часу.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 о 09:45 EET знизився на 0,3%, після завершення попередньої сесії падінням більш ніж на 1%, оскільки Банк Англії (BOE) наслідував приклад Федеральної резервної системи США у збереженні ставок на стабільному рівні, але зазначив, що центральний банк не вважає, що його роботу було зроблено.

Індекс STOXX 600 впав на 0,7%, перш ніж скоротити втрати після того, як попередні дані, що показують скорочення економічної активності у Франції та Німеччині, породили надії на те, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) пом'якшить свою політичну позицію.

"Банк Англії попередив, що очікує, що ставки залишаться високими протягом тривалого періоду, і він не самотній у цьому відношенні", - заявили Дін Тернер, головний економіст з єврозони та Великобританії, і Маттео Раменгі, директор з інвестицій в Італії в UBS Global. Wealth Management.

«Дебати про те, чи будуть вони підвищувати, ймовірно, продовжуватимуться, принаймні, до кінця року, але на тлі нових свідчень того, що інфляційний тиск слабшає, незабаром увага перейде на терміни зниження відсоткових ставок».

Акції AstraZeneca додали 2% після того, як зареєстрований на Лондонській фондовій біржі виробник ліків заявив, що його експериментальний прецизійний препарат уповільнив прогрес раку молочної залози на пізній стадії дослідження.

Акції нафтогазової групи Vaar Energi впали на 7,3% після того, як норвезька компанія HitecVision повідомила, що продала 6,3% акцій компанії за 4,56 мільярда норвезьких крон (423 мільйони доларів).

Акції групи онлайн-оголошень Adevinta, що підтримується eBay, підскочили на 18,4% після того, як норвезька компанія повідомила, що отримала пропозицію про поглинання від консорціуму на чолі з Permira та Blackstone.

Акції Stellantis, материнської компанії Chrysler, впали, оскільки автовиробники Детройтської трійки та профспілка, що представляє погодинних робочих компаній у США, вступили в останні години, щоб укласти нові трудові угоди, перш ніж поточний скоординований страйк пошириться і охопить більше заводів.

Валовий внутрішній продукт Іспанії зріс на 0,5% у другому кварталі, повідомив Національний інститут статистики, переглянувши липневу оцінку зростання з 0,4%.

Офіційні дані показали, що роздрібні продажі у Великій Британії частково відновилися у серпні після дощового липневого спаду, що посилює ознаки того, що споживачі країни переважно справляються зі зниженням вартості життя.

Інвестори чекали на дані PMI з Великобританії, які будуть опубліковані пізніше того ж дня.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8944
  0,2450
 0,63

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5212  0,18 0,48 38,3104  0,17 0,45
EUR 40,2527  0,26 0,63 41,1985  0,25 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес