Європейські акції готуються до тижневого падіння на тлі вимальовування вищих ставок у довгостроковій перспективі

Європейські акції знижуються в п'ятницю і перебувають на шляху до закриття тижня різким падінням, оскільки інвестори оцінили перспективи того, що вартість запозичень залишиться високою протягом певного часу.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 о 09:45 EET знизився на 0,3%, після завершення попередньої сесії падінням більш ніж на 1%, оскільки Банк Англії (BOE) наслідував приклад Федеральної резервної системи США у збереженні ставок на стабільному рівні, але зазначив, що центральний банк не вважає, що його роботу було зроблено.

Індекс STOXX 600 впав на 0,7%, перш ніж скоротити втрати після того, як попередні дані, що показують скорочення економічної активності у Франції та Німеччині, породили надії на те, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) пом'якшить свою політичну позицію.

"Банк Англії попередив, що очікує, що ставки залишаться високими протягом тривалого періоду, і він не самотній у цьому відношенні", - заявили Дін Тернер, головний економіст з єврозони та Великобританії, і Маттео Раменгі, директор з інвестицій в Італії в UBS Global. Wealth Management.

«Дебати про те, чи будуть вони підвищувати, ймовірно, продовжуватимуться, принаймні, до кінця року, але на тлі нових свідчень того, що інфляційний тиск слабшає, незабаром увага перейде на терміни зниження відсоткових ставок».

Акції AstraZeneca додали 2% після того, як зареєстрований на Лондонській фондовій біржі виробник ліків заявив, що його експериментальний прецизійний препарат уповільнив прогрес раку молочної залози на пізній стадії дослідження.

Акції нафтогазової групи Vaar Energi впали на 7,3% після того, як норвезька компанія HitecVision повідомила, що продала 6,3% акцій компанії за 4,56 мільярда норвезьких крон (423 мільйони доларів).

Акції групи онлайн-оголошень Adevinta, що підтримується eBay, підскочили на 18,4% після того, як норвезька компанія повідомила, що отримала пропозицію про поглинання від консорціуму на чолі з Permira та Blackstone.

Акції Stellantis, материнської компанії Chrysler, впали, оскільки автовиробники Детройтської трійки та профспілка, що представляє погодинних робочих компаній у США, вступили в останні години, щоб укласти нові трудові угоди, перш ніж поточний скоординований страйк пошириться і охопить більше заводів.

Валовий внутрішній продукт Іспанії зріс на 0,5% у другому кварталі, повідомив Національний інститут статистики, переглянувши липневу оцінку зростання з 0,4%.

Офіційні дані показали, що роздрібні продажі у Великій Британії частково відновилися у серпні після дощового липневого спаду, що посилює ознаки того, що споживачі країни переважно справляються зі зниженням вартості життя.

Інвестори чекали на дані PMI з Великобританії, які будуть опубліковані пізніше того ж дня.