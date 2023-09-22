ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.09.23

Під час розмови в прямому ефірі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу Маск сказав, що компанія стягуватиме «невеликий щомісячний платіж» за використання сервісу X. Точну суму він не назвав, хоча зазначив, що це допоможе у боротьбі з ботами.