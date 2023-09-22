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Ціни на золото зростають, оскільки долар сягає шестимісячного піку, але перспективи туманні
08:53 22.09.2023 |
Ціни на золото трохи зросли в п'ятницю, отримавши деяке полегшення після того, як долар відступив від шестимісячного максимуму, хоча перспектива більш високих процентних ставок на більш тривалий термін, після агресивної позиції Федеральної резервної системи, є негативним прогнозом.
Жовтий метал також продемонстрував стриману тижневу динаміку, оскільки він упіймав мало пропозицій на тлі побоювань, що зростають, щодо зростання відсоткових ставок.
Зокрема, цього тижня ф'ючерси на золото продемонстрували різкі коливання, оскільки ринки скоригували свої прогнози щодо жовтого металу перед вищими ставками в США.
Найпопулярніший ф'ючерсний контракт на золото на Comex, термін дії якого спливає в грудні, о 6:52 EET виріс на 0,2% у п'ятницю до $1943,44 за унцію. Цього тижня контракт упав на 0,1%.
Спотове золото зросло на 0,2% до $1924,26 за унцію і має закінчити тиждень без змін.
Ціни на золото зазнали деякого полегшення, оскільки долар упав із шестимісячних максимумів у ході нічної торгівлі. Але долар, як і раніше, залишався відносно привабливим на тлі очікувань підвищення процентних ставок у США.
Цього тижня ФРС зберегла ставки на стабільному рівні, але попередила, що стійка інфляція може спровокувати щонайменше ще одне підвищення ставок цього року.
Центральний банк також заявив, що, швидше за все, залишить ставки вище 5% у 2024 році, розчарувавши очікування ринку як мінімум про чотири зниження ставок наступного року.
Перспектива більш високих і більш тривалих ставок є ще більшою перешкодою для золота, враховуючи, що вона збільшує альтернативну вартість інвестування в недохідні активи. Ця тенденція завдала збитків золоту минулого року і не становить великого потенціалу зростання для жовтого металу.
Тим не менш, зливки можуть виграти від деякого попиту на безпечні притулки в короткостроковій перспективі, особливо на тлі побоювань з приводу припинення роботи уряду США. Хоча історично золото не користувалося особливим попитом під час минулих зупинок, воно все одно може побачити деякі біди (bids), якщо настрої ринку загалом погіршаться.
Серед промислових металів ціни на мідь зросли у п'ятницю, частково відновивши втрати за тиждень.
Ф'ючерси на мідь зросли на 0,5% до $3,7110 за фунт, але за тиждень все ще торгувалися зі зниженням на 2,4%.
Ринки нині зосереджені виключно на показниках ділової активності багатьох найбільших економік, які мають з'явитися найближчими тижнями.
Китай, найбільший імпортер міді у світі, опублікує дані індексу менеджерів із закупівель за вересень наступного тижня, що дасть більше інформації про відновлення економіки в країні.
Дані за серпень показали деякі ознаки вдосконалення. Але загальне ставлення до Китаю, як і раніше, залишається в основному негативним.
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