Азіатські акції падають, Nikkei скорочує втрати після того, як Банк Японії залишив ставки без змін

Більшість азіатських акцій у п'ятницю рухалися в діапазоні від фіксованого до мінімуму, оскільки ринки продовжують турбуватися з приводу зростання відсоткових ставок, тоді як японський Nikkei скоротив деякі ранні втрати після того, як Банк Японії не запропонував жодних змін у своїй ультра-голубиній політиці.

Регіональні ринки все ще не оговталися від агресивнішого, ніж очікувалося, тону Федеральної резервної системи, оскільки центральний банк попередив, що процентні ставки залишатимуться високими ще довгий час.

Європейський центральний банк та Банк Англії також виступили з аналогічними попередженнями, що негативно позначилося на ризикованих активах у всьому світі. Вищі ставки обмежують приплив іноземного капіталу Азію, створюючи слабкі перспективи місцевих акцій.

Індекс Nikkei 225 о 23:16 за східним часом торгувався зі зниженням на 0,4% після падіння на 1% раніше в п'ятницю.

Банк Японії зберіг ставки на негативному рівні і заявив, що продовжить нинішні темпи стимулювання, розчарувавши деяких інвесторів, які сподіваються на якісь агресивні сигнали.

Виступ губернатора Кадзуо Уеди після зустрічі зараз у центрі уваги, після того, як Уеда сказав у недавньому інтерв'ю, що банк має достатньо інформації, щоб розглянути можливість відмови від негативних відсоткових ставок.

Коментарі Уеди пролунали на тлі деякого зростання заробітної плати в Японії, тоді як інфляція залишалася високою. Дані в п'ятницю показали, що інфляція індексу споживчих цін у Японії в серпні зросла трохи більше, ніж очікувалося, тоді як базові показники залишилися на рівні більш як 40-річних максимумів.

Розворот Банку Японії ознаменує кінець майже десятиліття м'якої грошово-кредитної політики, якою користувалися японські акції, і навіть, мабуть, викликає хвилювання на більш широких ринках.

Попередні дані, опубліковані у п'ятницю, також показали, що виробничий сектор Японії у вересні продовжив сповільнюватись.

Серед інших азійських ринків австралійський індекс ASX 200 впав на 0,6% через падіння акцій гірничодобувних компаній на тлі зниження цін на сировинні товари. Індекс ASX також показав один із найгірших показників цього тижня, впавши на 3,7%.

Південнокорейський індекс KOSPI втратив 0,3%, у той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на позитивне відкриття після того, як індекс упав із рекордних максимумів на початку цього тижня. Настрої щодо Nifty також постраждали через загострення дипломатичної сварки між Індією та Канадою через ймовірне вбивство лідера сикхів-сепаратистів.

Китайські акції опинилися серед небагатьох аутсайдерів дня: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,9% та 0,7% відповідно.

Гонконгський Hang Seng підскочив на 1,3%, оскільки генеральний директор Гонконгу Джон Лі Ка-чіу заявив, що уряд має намір вжити додаткових заходів щодо ліквідності для стимулювання місцевих акцій.

Однак минулого тижня китайські ринки, як і раніше, торгувалися зі зниженням через нетерпіння з приводу додаткових заходів стимулювання з боку Пекіна. Народний банк зберіг базові ставки за кредитами, як і очікувалося на початку тижня.

На ринках Південно-Східної Азії акції Філіппін та Індонезії зросли після того, як їхні центральні банки у четвер зберегли відсоткові ставки без змін, як і очікувалося.