Фінансові новини
- |
- 22.09.23
- |
- 14:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єна падає після того, як Банк Японії підтримав продовження м'якої політики; долар зріс
08:16 22.09.2023 |
Єна впала в п'ятницю після того, як Банк Японії (BOJ) зберіг свою ультра-м'яку позицію грошово-кредитної політики у довгоочікуваному рішенні за процентною ставкою, тоді як долар перебував поблизу шестимісячного піку, з розрахунку на більш високі ставки у США.
Японська валюта впала на 0,4% по відношенню до долара після того, як Банк Японії зберіг наднизькі ставки і своє «голубине» ставлення щодо майбутньої грошово-кредитної політики, навіть незважаючи на те, що губернатор Кадзуо Уеда раніше цього місяця заявив, що до кінця року центральний банк матиме достатньо даних, щоб визначити, чи це може покласти край негативним ставкам.
Востаннє єна торгувалася на рівні 148,09 за долар США.
По відношенню до євро єна втратила понад 0,2% і становила 157,76.
Стерлінг також збільшився на 0,3% до японської валюти і торгувався на рівні 181,80 єни.
"Я думаю, що саме рішення не стало несподіванкою", - сказав Мо Сьонг Сім, валютний стратег Банку Сінгапуру.
«Думаю, люди очікували, що Банк Японії залишить політику без змін, але, можливо, трохи змінить формулювання, щоб усунути адаптивну позицію».
Раніше в п'ятницю дані показали, що в серпні базова інфляція в Японії була стабільною і залишалася вищою за цільовий показник центрального банку в 2% 17-й місяць поспіль.
Єна впала до 10-місячного мінімуму на попередній сесії на тлі підвищення прибутковості казначейських облігацій США після того, як яструбина пауза Федеральної резервної системи в середу спровокувала розпродаж облігацій.
Міністр фінансів Японії Сюничі Судзукі заявив у п'ятницю, що не виключає жодних варіантів для валют, застерігаючи проти розпродажу єни, яка завдасть шкоди економіці, яка залежить від торгівлі.
Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США досягла піку в 4,5040% у п'ятницю, найвищого рівня з 2007 року, тоді як прибутковість дворічних казначейських облігацій востаннє становила 5,1395%, після масштабування у четвер 17-річної доходності до піку в 5,2020%.
Долар США зростав на прибутковості казначейських облігацій, а по відношенню до кошика валют долар зріс на 0,1% до 105,50, що неподалік шестимісячного максимуму попередньої сесії в 105,74.
Австралійський долар додав 0,1% до $0,6423, хоча на нього чекали тижневі втрати.
Новозеландський долар піднявся на 0,08% до $0,5936 і очікував тижневого зростання більш ніж на 0,5%.
Хоча цього тижня ФРС зберегла відсоткові ставки на стабільному рівні, вона сигналізувала про можливість нового підвищення цього року, при цьому ставки залишатимуться значно вищимми у 2024 році, ніж очікувалося раніше.
"На цьому фоні нам подобається долар США", - сказав Рей Шарма-Онг, інвестиційний директор з мультиактивних рішень в abrdn.
«Долар США зростатиме, чому сприятимуть агресивні дії ФРС, скорочення очікуваної кількості зниження ставок, які ФРС проведе у 2024 році, стійкість економічного зростання США та наші очікування повільнішого зростання в єврозоні порівняно зі США».
Євро знизився на 0,11% до $1,0650, впавши на попередній сесії до шестимісячного мінімуму в $1,0617.
Тим часом фунт стерлінгів знизився на 0,14% до 1,22775 дол. , після того, як Банк Англії (BoE) призупинив довгострокове підвищення процентних ставок наступного дня після того, як швидкі темпи зростання цін у Великій Британії несподівано сповільнилися.
Це був перший випадок із грудня 2021 року, коли Банк Англії не збільшив вартість запозичень та змусив трейдерів відмовитися від очікувань подальшого підвищення ставок центральним банком.
«Оскільки інфляція, здавалося б, падає, але все ще дуже висока, а економічне зростання майже стагнує, ринки, ймовірно, виявлять, що будь-яке рішення не відповідає тому, що було необхідно, якщо банк не зайняв рішучу позицію у своїй яструбиній позиції, забезпечивши підвищення та гарантуючи подальше зростання", - сказала Даніела Хаторн, старший ринковий аналітик Capital.com".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США виділили новий пакет допомоги Україні: спрямований на захист неба напередодні зими
|Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу проти Лукаш і Стефанішиної
|Україна отримала 10 шведських танків Stridsvagn 122 з навченими екіпажами
|Розслідування Reuters про Татарова. Які наслідки чекають на Банкову
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Європейські акції готуються до тижневого падіння на тлі вимальовування вищих ставок у довгостроковій перспективі
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.09.23
|Ціни на золото зростають, оскільки долар сягає шестимісячного піку, але перспективи туманні
|Азіатські акції падають, Nikkei скорочує втрати після того, як Банк Японії залишив ставки без змін
|Єна падає після того, як Банк Японії підтримав продовження м'якої політики; долар зріс
|Акції США закрилися на найнижчому рівні з червня, дохідність казначейських облігацій різко зросла через агресивну позицію ФРС
Бізнес
|Neuralink шукає добровольців для першого випробування нейроімплантів на людях
|Ілон Маск заявив, що Twitter може стати платним для всіх користувачів
|У США заборону TikTok підтримали генпрокурори дев'яти штатів
|TikTok оштрафували на 345 мільйонів євро за порушення норм ЄС по обробці даних дітей
|Alibaba має намір інвестувати 2 мільярди доларів у нові центри в Туреччині
|Нова iOS 17 вийшла офіційно: 10 нових функцій, які з'являться у власників iPhone
|Бойовий робот THeMIS став першою європейською системою озброєння з інтегрованими дронами-камікадзе еміратського виробництва