Єна падає після того, як Банк Японії підтримав продовження м'якої політики; долар зріс

Єна впала в п'ятницю після того, як Банк Японії (BOJ) зберіг свою ультра-м'яку позицію грошово-кредитної політики у довгоочікуваному рішенні за процентною ставкою, тоді як долар перебував поблизу шестимісячного піку, з розрахунку на більш високі ставки у США.

Японська валюта впала на 0,4% по відношенню до долара після того, як Банк Японії зберіг наднизькі ставки і своє «голубине» ставлення щодо майбутньої грошово-кредитної політики, навіть незважаючи на те, що губернатор Кадзуо Уеда раніше цього місяця заявив, що до кінця року центральний банк матиме достатньо даних, щоб визначити, чи це може покласти край негативним ставкам.

Востаннє єна торгувалася на рівні 148,09 за долар США.

По відношенню до євро єна втратила понад 0,2% і становила 157,76.

Стерлінг також збільшився на 0,3% до японської валюти і торгувався на рівні 181,80 єни.

"Я думаю, що саме рішення не стало несподіванкою", - сказав Мо Сьонг Сім, валютний стратег Банку Сінгапуру.

«Думаю, люди очікували, що Банк Японії залишить політику без змін, але, можливо, трохи змінить формулювання, щоб усунути адаптивну позицію».

Раніше в п'ятницю дані показали, що в серпні базова інфляція в Японії була стабільною і залишалася вищою за цільовий показник центрального банку в 2% 17-й місяць поспіль.

Єна впала до 10-місячного мінімуму на попередній сесії на тлі підвищення прибутковості казначейських облігацій США після того, як яструбина пауза Федеральної резервної системи в середу спровокувала розпродаж облігацій.

Міністр фінансів Японії Сюничі Судзукі заявив у п'ятницю, що не виключає жодних варіантів для валют, застерігаючи проти розпродажу єни, яка завдасть шкоди економіці, яка залежить від торгівлі.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США досягла піку в 4,5040% у п'ятницю, найвищого рівня з 2007 року, тоді як прибутковість дворічних казначейських облігацій востаннє становила 5,1395%, після масштабування у четвер 17-річної доходності до піку в 5,2020%.

Долар США зростав на прибутковості казначейських облігацій, а по відношенню до кошика валют долар зріс на 0,1% до 105,50, що неподалік шестимісячного максимуму попередньої сесії в 105,74.

Австралійський долар додав 0,1% до $0,6423, хоча на нього чекали тижневі втрати.

Новозеландський долар піднявся на 0,08% до $0,5936 і очікував тижневого зростання більш ніж на 0,5%.

Хоча цього тижня ФРС зберегла відсоткові ставки на стабільному рівні, вона сигналізувала про можливість нового підвищення цього року, при цьому ставки залишатимуться значно вищимми у 2024 році, ніж очікувалося раніше.

"На цьому фоні нам подобається долар США", - сказав Рей Шарма-Онг, інвестиційний директор з мультиактивних рішень в abrdn.

«Долар США зростатиме, чому сприятимуть агресивні дії ФРС, скорочення очікуваної кількості зниження ставок, які ФРС проведе у 2024 році, стійкість економічного зростання США та наші очікування повільнішого зростання в єврозоні порівняно зі США».

Євро знизився на 0,11% до $1,0650, впавши на попередній сесії до шестимісячного мінімуму в $1,0617.

Тим часом фунт стерлінгів знизився на 0,14% до 1,22775 дол. , після того, як Банк Англії (BoE) призупинив довгострокове підвищення процентних ставок наступного дня після того, як швидкі темпи зростання цін у Великій Британії несподівано сповільнилися.

Це був перший випадок із грудня 2021 року, коли Банк Англії не збільшив вартість запозичень та змусив трейдерів відмовитися від очікувань подальшого підвищення ставок центральним банком.

«Оскільки інфляція, здавалося б, падає, але все ще дуже висока, а економічне зростання майже стагнує, ринки, ймовірно, виявлять, що будь-яке рішення не відповідає тому, що було необхідно, якщо банк не зайняв рішучу позицію у своїй яструбиній позиції, забезпечивши підвищення та гарантуючи подальше зростання", - сказала Даніела Хаторн, старший ринковий аналітик Capital.com".