Акції США закрилися на найнижчому рівні з червня, дохідність казначейських облігацій різко зросла через агресивну позицію ФРС

У четвер на Волл-стріт стався масовий розпродаж, оскільки схильність інвесторів до ризику була підірвана побоюваннями, що обмежувальна грошово-кредитна політика Федеральної резервної системи залишатиметься в силі довше, ніж очікувалося.

Усі три основні фондові індекси США впали більш ніж на 1%, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій США досягла 16-річного піку наступного дня після того, як голова ФРС Джером Пауелл попередив, що інфляції ще доведеться пройти довгий шлях, перш ніж наблизитися до цільового показника центрального банку, 2%.

Чутливі до відсоткових ставок великі компанії на чолі з Amazon.com, Nvidia Corp, Apple Inc та Alphabet Inc привели S&P 500 та Nasdaq до найнижчих рівнів закриття з червня.

У середу, після завершення дводенного засідання з грошово-кредитної політики, центральний банк залишив цільову ставку ФРС без змін на рівні 5,25-5,50%, як і очікувалося.

Але переглянуті економічні прогнози, у тому числі точковий графік, показали, що відсоткові ставки залишаться підвищеними протягом наступного року, послаблюючи надії на пом'якшення політики до 2025 року.

"Якщо ставки будуть вищими і надовго, у вас буде більше навантаження на систему і більший тиск на економіку", - сказав Томас Мартін, старший портфельний менеджер GLOBALT в Атланті. «Це дає людям ще один шанс сказати, що затримка вищих ставок, яку ми тільки починаємо відчувати, може справді виявитися болісною».

«Ми збільшуємо ймовірність того, що нам не вдасться досягти м'якої посадки», - сказав Мартін, посилаючись на економічний тиск з боку вищих ставок, а також поновлення виплат за студентськими кредитами, страйку UAW, потенційного блокування уряду (government shutdown), вищої прибутковості казначейських облігацій, зростання ціни на нафту та зміцнення долара.

Несподіване падіння числа первинних звернень за допомогою з безробіття в США на 9%, до найнижчого рівня за вісім місяців, відіграло роль у переконанні ФРС про те, що ринок праці залишається занадто розігрітим, що чинить підвищувальний тиск на заробітну плату, а економіка досить стійка , щоб довше витримувати вищі ставки.

«Вище та довше» стало загальним кредо серед центральних банків найбільших економік світу, оскільки посилення глобальної політики з метою приборкати інфляцію досягає свого піку.

«Заголовки новин цього ранку були дуже вражаючими, коли йшлося про центральні банки», - сказав Мартін. "Всі вони були войовничими".

Промисловий індекс Dow Jones впав на 370,46 пунктів, або 1,08%, до 34 070,42, S&P 500 втратив 72,2 пунктів, або 1,64%, до 4330, а індекс Nasdaq Composite впав на 245,14 пункту, або на 1,82%, до 13 223,99.

Усі 11 основних секторів індексу S&P 500 втратили майже 1% або більше, при цьому акції компаній нерухомості пережили найбільше одноденне відсоткове падіння з березня.

Акції напівпровідникової компанії Broadcom подешевшали на 2,7% після повідомлення про те, що керівники Google, що належить Alphabet, обговорювали відмову від компанії як постачальник чіпів штучного інтелекту вже в 2027 році.

Індекс чіпсів Філадельфії втратив 1,8%.

Акції Klaviyo Inc додали 2,9% наступного дня після свого дебюту як публічна компанія, тоді як ще одне недавнє IPO, Arm Holdings, втратило 1,4%, всього на долар вище за ціну пропозиції в 51 долар.

Акції FedEx підскочили на 4,5% після того, як компанія з доставки посилок показала великий прибуток.

Акції Fox Corp та News Corp додали в ціні 3,2% та 1,3% відповідно після новин про те, що Руперт Мердок піде з посади голови.

Число падаючих емітентів на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 5,89 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,80 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 встановив три нові 52-тижневі максимуми та 29 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 22 нових максимуми та 373 нових мінімуму.

Обсяг на біржах США становив 10,76 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,12 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.