Фунт подешевшав у парі з доларом США до мінімуму з березня на підсумках засідання Банку Англії

Долар США зміцнюється щодо євро та дешевшає в парі з єною на торгах у четвер. Курс фунта стерлінгів до американської нацвалюти впав до мінімуму з березня після несподіваного рішення Банку Англії про збереження базової ставки на колишньому рівні - 5,25% річних.

Більшість експертів очікувала підйому ставки британським ЦБ на 25 базисних пунктів, до 5,5%.

Банк Англії в четвер перервав серію із 14 підвищень ставки поспіль. Таке рішення ухвалено п'ятьма голосами членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC) з дев'яти, четверо виступили за підвищення вартості запозичень на 25 б. п.

У повідомленні регулятора йдеться про те, що грошово-кредитна політика залишиться на доволі обмежувальному рівні протягом "досить тривалого" періоду, і наголошується, що Центробанк може повернутися до підвищення ставки в разі збереження інфляційного тиску.

Курс фунта до долара за даними на 14:50 кч у четвер становить $1,2276 порівняно з $1,2344 на закриття попередньої сесії. Під час торгів він опускався до позначки в $1,2234, мінімуму з березня, зазначає газета Financial Times.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,39%, ширший WSJ Dollar Index - 0,22%.

Пара євро/долар торгується на рівні $1,0643 порівняно з $1,0662 на закриття ринку в п'ятницю.

Долар суттєво зміцнився напередодні на підсумках засідання Федеральної резервної системи (ФРС). Американський ЦБ залишив базову ставку на рівні 5,25-5,5% річних - максимальному за 22 роки. Медіанні прогнози керівників Федрезерву, опубліковані за підсумками засідання, передбачають, що до кінця 2023 року ставка становитиме 5,6%, до кінця 2024 року - 5,1%, до кінця 2025 року - 3,9%.

Точковий графік прогнозів (dot plot) - діаграма, що відображає індивідуальні очікування членів ради керівників ФРС і голів федеральних резервних банків (ФРБ) щодо відсоткових ставок, - показує, що 12 із 19 керівників американського ЦБ очікують ще одного підвищення ставки цього року.

Голова ФРС Джером Павелл заявив під час пресконференції за підсумками засідання, що Федрезерв готовий знову підняти ставку, якщо це буде потрібно.

Курс долара в парі з єною опустилася в четвер до 147,93 єни з 148,34 єни за підсумками попередньої сесії.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,3056 юаня проти 7,2871 юаня на закриття ринку в середу.

