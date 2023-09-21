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Європейські акції падають через агресивну позицію ФРС
12:25 21.09.2023 |
Європейські акції впали в четвер, йдучи за втратами на Волл-стріт після того, як Федеральна резервна система США сигналізувала про підвищення процентних ставок у довгостроковій перспективі, тоді як інвестори чекають на ключове політичне рішення Банку Англії.
О 10:08 EET Загальноєвропейський індекс STOXX 600 знизився на 0,6%, при цьому акції компаній сфери туризму та відпочинку втратили 2,1%.
Технологічний Nasdaq очолив втрати на Волл-стріт у середу після того, як ФРС зберегла ключові відсоткові ставки на стабільному рівні, як і очікувалося, та переглянула економічні прогнози у бік підвищення, попередивши, що боротьба з інфляцією ще далека від завершення.
Сектори, пов'язані з сировинними товарами, такі як гірничодобувна промисловість та енергетика, впали більш ніж на 1%, що призвело до втрат, оскільки ціни на метали та нафту впали через зростаючий курс долара.
Британський індекс FTSE 100 знизився на 0,5% напередодні рішення Банку Англії про те, чи він зупинить серію підвищень ставок, яка триває з грудня 2021 року, після того, як дані показали несподіване зниження інфляції.
Швейцарський національний банк (ШНБ) зберіг свою процентну ставку без змін на рівні 1,75%, тоді як центральні банки Швеції та Норвегії підвищили свою ключову процентну ставку на чверть процентного пункту.
Акції Швейцарії додали 0,5%, а акції Швеції та Норвегії впали на 0,8% та 1,0% відповідно.
«Рішення ШНБ зберегти ставку без змін на рівні 1,75% стало великим сюрпризом, хоча воно і залишило двері відчиненими для подальшого підвищення», - заявив Адріан Преттеджон, економіст Європи з Capital Economics.
Акції Ocado впали на 7,2% після того, як Exane знизила рейтинг британського онлайн-супермаркету до "незадовільного" після недавнього ралі, пославшись на побоювання з приводу уповільненого зростання його роздрібного бізнесу.
Акції рітейлера Next зросли на 2,2% на тлі підвищення прогнозу річного прибутку.
Акції JD Sports піднялися на 7,1% після заяви про те, що компанія знаходиться на шляху до збільшення річного прибутку, оскільки попит на брендове взуття та одяг збільшив базовий продаж на 12%, незважаючи на тиск на споживачів. за зростанням рахунків.
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