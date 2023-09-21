Ціни на золото падають, оскільки ФРС обговорює подальше підвищення ставок

Ціни на золото впали в четвер після того, як Федеральна резервна система попередила, що процентні ставки в США будуть залишатися вищими, а інвестори різко знизили свої очікування цін на жовтий метал у найближчі місяці.

Ф'ючерс на золото, термін дії якого закінчується в грудні, контракт, який найбільше торгують на нью-йоркській біржі Comex, знизився на 1%, або майже на 20 доларів, до 1948,05 доларів за унцію, що вказує на те, що трейдери встановлені значно нижчі ціни на золото в найближчі місяці, особливо на тлі найвищих прогнозів курсу.

Спот-золото о 05:50 EET мало стриману реакцію на ФРС, впавши на 0,1% до 1928,12 доларів за унцію.

Інші дорогоцінні метали також зазнали значних втрат: ф'ючерси на платину впали на 0,6%, а срібло впало майже на 2%.

Центральний банк у середу утримав процентні ставки стабільними, як багато хто очікував.

Але голова Джером Пауелл попередив, що нещодавнє підвищення інфляції та стійкість ринку праці дають ФРС більше можливостей для підтримки процентних ставок на найвищому рівні. Пауелл також підняв питання про можливість принаймні ще одного підвищення ставок цього року.

Промова Пауелла була набагато агресивнішою, ніж очікували ринки, голова ФРС також прогнозував, що ставки в США будуть коливатися близько 5,1% до 2024 року.

Прогноз передбачає лише два потенційні зниження ставок наступного року, що менше ніж чотири, на які ринки розраховували.

ФРС також відзначила стійкість економіки США та применшила перспективу рецесії у США - сценарію, який передбачає зниження попиту на золото.

Але очікується, що перспектива вищих та тривалих ставок у США буде основним тягарем для золота у найближчі місяці, враховуючи, що зростання ставок підвищує альтернативну вартість інвестування у неприбуткові активи.

Серед промислових металів ціни на мідь дещо зросли після різких втрат на початку цього тижня.

Ф'ючерсі на мідь зросли на 0,2% до $3,7453 за фунт, але за тиждень упали на 1,5%.

Червоний метал отримав певну підтримку через ознаки стійкості в економіці США, які могли підтримувати промислову активність та попит на мідь у найближчі місяці.

У центрі уваги також були будь-які додаткові стимулюючі заходи з боку Китаю, при цьому Народний банк Китаю також заявив, що він готовий надати додаткову грошову підтримку, якщо це буде необхідно.

Але НБК залишивши ставки за кредитами незмінними у середу, оскільки намагається знайти баланс між стимулюванням економічного зростання та запобіганням слабкості юаня.