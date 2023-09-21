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Занепокоєння щодо єни зростає, оскільки долар зміцнюється після рішення ФРС за ставкою
08:12 21.09.2023 |
Долар досяг нових піків у четвер, перебуваючи на найвищому рівні щодо єни, з листопада, після різкої паузи з боку Федерального резерву США.
Тим часом фунт стерлінгів впав до нових багатомісячних мінімумів після звіту про інфляцію, яка несподівано знизилася, оскільки зростають питання про те, чи може Банк Англії слідувати за своїм аналогом у США, утримуючи ставки.
ФРС виправдала очікування ринку на своєму засіданні з монетарної політики у середу, утримавши процентні ставки на стабільному рівні в діапазоні 5,25% - 5,50%.
Центральний банк США, однак, посилив агресивну монетарну політику, яка, як вважають його чиновники, може знизити інфляцію, не завдаючи шкоди економіці та не призводячи до великих втрат робочих місць.
Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до кошика конкурентів, у четвер піднявся до 105,59, що є найвищим показником з 9 березня.
Минулої тижня індекс піднявся дев'ятий тиждень поспіль, що стало його найдовшою висхідною смугою за майже десять років, оскільки стійке зростання у США сприяло відскоку долара.
Згідно з оновленими квартальними прогнозами, опубликованими центральним банком США, контрольна процентна ставка овернайт ФРС може бути підвищена цього року ще раз, до максимального діапазону 5,50%-5,75%, а у 2024 році ставки залишатимуться значно вищими, ніж очікувалося раніше.
Японська єна відчувала тиск після засідання ФРС, коливаючись близько 148,39 за долар і ледь відступивши від нового мінімуму в 148,47, найслабшого з листопада.
Незважаючи на те, що долар/єна повертається до рівнів кінця минулого року, можливість посилення політики Банку Японії на засіданні у п'ятницю залишається малою.
«Ми сумніваємося, що губернатор Уеда надасть чіткі вказівки щодо грошово-кредитної політики, доки він не збере достатньо доказів якісного циклу заробітної плати та цін», - сказала Керол Конг, економіст і валютний стратег Банку Співдружності Австралії, у своїй записці.
Відсутність змін на засіданні Банку Японії у п'ятницю може підштовхнути долар/єну до зростання, додала вона.
«Разом із застереженнями японських официальних осіб, на нашу думку, ризик валютної інтервенції з боку Банку Японії продовжує зростати».
Фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні 1,2311 долара, знизившись більш ніж на 0,2% вранці в Азії та досягнувши нового багатомісячного мінімуму по відношенню до долара перед рішенням Банку Англії щодо ставки, пізніше у четвер.
Високий рівень інфляції у Британії несподівано сповільнився у серпні, як показали офіційні дані у середу, викликаючи питання про те, наскільки центральний банк підвищить процентні ставки.
Хоча звіт CPI був «рідкісною гарною новиною» для економіки Великобританії, Національний австралійський банк зазначив, що ці дані можуть ускладнити рішення BOE.
«Після уперто високих даних про середній прибуток минулого тижня сильніший звіт про інфляцію полегшив би життя Банку Англії, забезпечивши потенційно залишкове підвищення ставки на 25 базисних пунктів цього тижня».
Учасники ринку сильно схилялися до підвищення ставок Банку Англії у 15-й раз, але очікування швидко змінилися після публікації даних.
Востаннє євро впав більш ніж на 0,2% до 1,0632 доларів.
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