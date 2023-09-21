Волл-стріт закрилася зниженням після того, як ФРС утримав ставки на стабільному рівні

Американські фондові біржі впали в середу після того, як Федеральна резервна система США залишила ключові процентні ставки незмінними, як і очікувалося, і переглянула прогнози економічного зростання, попередивши, що боротьба з інфляцією далека від завершення.

Всі три основні фондові індекси США впали після оголошення, причому найбільших втрат зазнав Nasdaq: вплинули на чутливі до процентної ставки акції Microsoft Corp, Apple Inc і Nvidia Corp.

Оголошення ФРС супроводжувалося його підсумковим економічним прогнозом (SEP) та точковим графіком, який передбачає додаткове підвищення ставки на 25 базисних пунктів цього року, досягнувши піку в діапазоні 5,50%-5,75%.

Прогнози SEP також передбачали зниження ставок на 50 базисних пунктів наступного року.

"Це стандартна денна волатильність ФРС", - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омахі, штат Небраска. «Проте це не була справжня подія, бо ринки сприймали все спокійно».

Оновлені прогнози передбачають зниження цільової ставки ФРС до 5,1% до кінця наступного року та до 3,9% до кінця 2025 року.

З тих пір, як ФРС у березня розпочала посилення, базова інфляція охолола. Але його повільне зниження до цільового показника центрального банку на 2% було повільним і нерівномірним.

SEP прогнозує, що інфляція зменшиться до 3,3% до кінця року та наблизиться до середньорічної мети центрального банку на 2%.

На пресс-конференции голова ФРС Джером Пауелл пом'якшив райдужні економічні прогнози, та попередив, що інфляція має пройти довгий шлях, перш ніж досягти цієї мети.

«ФРС насправді не розкачувала човен», - сказав Детрік. «Вони визнали потужність економіки, яка також зменшила кількість скорочень, які очікуються наступного року, маючи на увазі, що вони, швидше за все, продовжуватимуть притримуватися шляху вище та довше».

Dow Jones Industrial Average впав на 76,85 пунктів, або 0,22%, до 34440,88, S&P 500 втративши 41,75 пунктів, або 0,94%, до 4402,2, а Nasdaq Composite впав на 209,06 пунктів , Або 1,53%, до 13469,13.

Серед 11 основних секторів S&P 500 комунікаційні послуги та технології, чутливі до процентних ставок, зазнали найбільших відсоткових втрат.

Компанія з автоматизації маркетингу Klaviyo піднялася на 9,2% під час свого дебюту на Нью-Йоркській фондовій біржі, що стало третім первинним розміщенням акцій за останні дні після Arm Holdings і Maplebear Inc.

"Це показує, що впевненість повертається навіть до великого IPOS", - сказав Детрік. «Це ознака того, що все наближається до нормального, що є необхідним на цьому етапі бізнес-циклу».

Maplebear втратив 10,7%, а недавній дебют Arm Holdings знизився на 4,1%.

Pinterest додав 3,1% після того, як компанія з обміну зображеннями повідомила про викуп акцій на суму до 1 миллиарда доларів.

Coty зросла на 4,4% після того, як материнська компанія CoverGirl підвищила свій річний прогноз основних продажів.

На NYSE емітенти, що знижуються, перевищують кількість тих, що просуваються, у співвідношенні 1,46 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,90 до 1 сприяло зниженню.

Індекс S&P 500 зафіксував 14 нових 52-тижневих максимумів та 6 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 39 нових максимумів та 246 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США склав 9,73 млрд акцій у порівнянні з 10,07 млрд в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.