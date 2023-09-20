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АНАЛІТИКА

ФРС зберегла базову ставку на рівні 5,25-5,5%, як і очікувалося

 
Федеральна резервна система (ФРС) зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) незмінною - на рівні 5,25-5,5% річних, йдеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) за підсумками засідання, що завершилося в середу.

Рішення збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів.

Ставка перебуває на максимумі за 22 роки.

"Останні дані свідчать про те, що економічна активність зростає стійкими темпами. Приріст числа робочих місць в останні місяці сповільнився, але залишається сильним, а рівень безробіття залишався низьким. Інфляція, як і раніше, підвищена", - йдеться в повідомленні.

У липневій заяві FOMC відзначав "помірні" темпи підвищення економічної активності та сильне зростання зайнятості.

"Банківська система США надійна і стійка. Посилення кредитних умов для домогосподарств і бізнесу, ймовірно, позначатиметься на економічній активності, темпах працевлаштування та інфляції. Потенційний масштаб цих наслідків, як і раніше, не зрозумілий", - повідомляється в документі.

Комітет продовжує дуже уважно стежити за інфляційними ризиками.

"FOMC прагне до досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі, - наголошується в повідомленні. - Для досягнення цих цілей комітет вирішив зберегти цільовий діапазон ставки за федеральними кредитними коштами на рівні 5,25-5,5% річних".

Комітет продовжить оцінювати додаткові дані та їхній вплив на грошово-кредитну політику.

"Ухвалюючи рішення щодо майбутніх темпів посилення політики, який може знадобитися для поступового повернення інфляції до 2%, ФРС враховуватиме кумулятивний ефект посилення ДКП, економічні та фінансові події, а також той факт, що зміни ставки впливають на економічну активність та інфляцію із затримкою", - наголошується у пресрелізі.

Федрезерв продовжить скорочення обсягу активів (держоблігацій та іпотечних паперів) на своєму балансі згідно з оголошеним раніше планом.

"Ми твердо прихильні до того, щоб повернути інфляцію до 2%-го цільового рівня", - йдеться в заяві.

Оцінюючи доцільність грошово-кредитної політики, FOMC продовжить відстежувати вплив інформації, що надходить, на економічний прогноз.

"Комітет готовий скоригувати свій підхід до грошово-кредитної політики за необхідності, якщо виникнуть ризики, здатні перешкодити досягненню цілей FOMC. Комітет братиме до уваги широке коло інформації, включно з даними про умови на ринку праці, інфляційний тиск та інфляційні очікування, а також події на фінансових ринках і міжнародні події", - йдеться в документі.

Рішення про збереження ставки на колишньому рівні ухвалено членами FOMC одноголосно.

Dow Jones Industrial Average додає 0,4% після публікації рішень ФРС, S&P 500 і Nasdaq Composite втрачають 0,1% і 0,4% відповідно.

Курс долара до євро становить $1,0691.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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