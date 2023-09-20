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Долар дешевшає до євро та дорожчає до фунта
16:12 20.09.2023 |
Курс долара США перейшов до зниження в парі з євро і зростання в парі з фунтом стерлінгів в очікуванні підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США.
Індекс ICE показує динаміку долара щодо шести основних світових валют, втрачає в ході торгів 0,19%, ширший WSJ Dollar Index - 0,09%.
Пара євро/долар за даними на 15:35 EET торгується на рівні $1,0695 порівняно з $1,0681 на закриття попередньої сесії, євро додає 0,1%.
ФРС озвучить рішення щодо ключової процентної ставки в середу о 21:00 EET. Початок прес-конференції глави ЦБ Джерома Пауелла заплановано на 21:30 EET.
Переважна більшість інвесторів та аналітиків очікує збереження ставки Федрезервом на рівні 5,25-5,5% річних - максимальному за 22 роки. У той же час трейдери не чекають від ФРС та Пауелла сигналів, що регулятор завершив цикл посилення грошово-кредитної політики.
Тим часом курс фунта до долара знижується на 0,2%. Британська валюта торгується на позначці $1,2368 проти $1,2393 напередодні.
Банк Англії підіб'є підсумки свого вересневого засідання у четвер. Ринок чекає від керівництва ЦБ ще одного підвищення ставки на 25 базисних пунктів до 5,5%.
Долар у парі з ієною коштує 147,91 єни проти 147,86 єни за підсумками минулої сесії.
Пара долар/юань торгується на рівні 7,2952 юаня проти 7,2973 юна на закриття ринку у вівторок.
Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у середу зберіг базову процентну ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на рівні 3,45% річних, що є рекордним мінімумом. Ставка за п'ятирічними кредитами залишилася на позначці 4,2% річних.
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