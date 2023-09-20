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Звіт: спотовий обсяг торгів біткоїном впав на 48% у вересні
15:44 20.09.2023 |
Обсяг спотових торгів першою криптовалютою впав на 48% з початку вересня, йдеться в аналітичному звіті K33 Research.
Аналітики Ветле Лунде і Андерс Хельсет пов'язують таке падіння з криптовалютною біржею Binance. За їхніми словами, з 1 вересня середній семиденний обсяг спотових торгів біткоїном на платформі знизився на 57%. На усіх інших криптобіржах разом узятих цей показник відносно стабільний, додали експерти.
Лунде і Хельсет заявили, що боротьба Binance регуляторами може відштовхнути маркетмейкерів від торгівлі на платформі, що частково пояснює це зниження.
Крім того, у звіті K33 сказано, що у 2023 році напрямок руху криптовалютного ринку визначатимуть не макроекономічні чинники, а події, пов'язані безпосередньо з сектором.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у серпні 2023 року сукупний обсяг торгів криптодеривативами і на спотовому ринку на централізованих біржах скоротився на 11,5% - до $2,09 трлн.
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