Європейські акції зросли; Інфляція у Великій Британії сповільнюється

Європейські фондові ринки в середу торгувалися з підвищенням, чому сприяло уповільнення інфляції у Великій Британії, тоді як інвестори чекають на рішення Федеральної резервної системи США щодо грошово-кредитної політики.

О 09:40 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,5% вище, CAC 40 у Франції піднявся на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,6%.

Дані, опубліковані раніше в середу, показали, що споживча інфляція у Великій Британії у серпні зросла на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, при цьому загальний показник у річному обчисленні несподівано впав до 6,7% із 6,8% у липні.

Управління національної статистики заявило, що падіння було викликане падінням цін на готелі та авіаквитки, які часто нестабільні, а також менше зростанням цін на продукти харчування, ніж у той же час минулого року.

Очікувалося, що вищі ціни на енергоносії викличуть стрибок до 7,0%. Банк також сигналізує, що кінець циклу підвищення ставок не за горами.

Однак у середу увага, швидше за все, буде прикута до Федеральної резервної системи США, яка пізніше під час сесії завершить своє дводенне засідання щодо визначення політики.

Очікується, що центральний банк США збереже відсоткові ставки на стабільному рівні в діапазоні від 5,25% до 5,50% після їхнього підвищення на 11 з останніх 12 засідань у спробі охолодити інфляцію.

Але щодо того, що ФРС робитиме на наступних засіданнях цього року, панує невизначеність, особливо з огляду на те, що зростання цін на енергоносії загрожує призвести до небажаного повернення підвищеної інфляції.

Народний банк Китаю раніше у середу утримав базові відсоткові ставки за кредитами на рекордно низькому рівні, намагаючись знайти баланс між підтримкою відновлення економіки та стримуванням подальшої слабкості юаня.

Що стосується корпоративних новин, дані, опубліковані в середу, показали, що продажі автомобілів в ЄС зросли на 21% у серпні, тринадцятому місяці зростання продажів поспіль, оскільки автомобільна промисловість відновлюється після проблем із ланцюжками постачань, пов'язаних із пандемією.

За даними Європейської асоціації автовиробників, трохи більше одного з п'яти нових автомобілів, проданих у Європейському Союзі в серпні, були повністю електричними, а продаж моделей з нульовим рівнем викидів зріс більш ніж удвічі.