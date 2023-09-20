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Долар зміцнюється, але слабшає по відношенню до єни напередодні засідання FOMC
08:07 20.09.2023 |
Долар залишався твердим у середу, але трохи знизився до єни напередодні довгоочікуваного рішення Федеральної резервної системи за ставкою.
Індекс долара США, який вимірює курс долара по відношенню до кошика конкурентів, в основному залишався на рівні 105,13, оскільки трейдери очікували на рішення ФРС щодо процентної ставки.
Ринки очікують, що ФРС майже, напевно, збереже ставки на рівні 5,25-5,50%, зосередивши увагу на прогнозах центрального банку.
За даними CME FedWatch tool, ф'ючерсні ринки оцінюють 30% ймовірність підвищення на чверть пункту в листопаді або 40% ймовірність того, що це відбудеться в грудні.
"Ми очікуємо, що FOMC збереже свій прогноз на одне додаткове підвищення ставки на 25 до кінця року, хоча, на нашу думку, він не виконає його", - сказала Керол Конг, економіст і валютний стратег Банку Співдружності Австралії.
Долар/єна може зазнати деякого підвищувального тиску після агресивного засідання FOMC, додала вона.
Востаннє єна зросла майже на 0,1% до 147,77 проти долара США, від мінімуму вівторка 147,92, хоча й вагалася поблизу 10-місячного мінімуму щодо долара, перед заявою FOMC.
Спекуляції про можливий раніше, ніж очікувалося, вихід Банку Японії з надм'якої політики посилилися, але центральний банк, швидше за все, збереже відсоткові ставки на наднизькому рівні в п'ятницю і запевнить ринки, що монетарні стимули поки збережуться на тлі невизначенності щодо економічної ситуації.
Головний фінансовий дипломат Японії Масато Канда в середу повторив попередження, заявивши, що японська влада завжди перебуває в тісному контакті з валютними питаннями з американськими та зарубіжними політиками, водночас уважно стежачи за рухами ринку з «високим почуттям терміновості».
Тим часом австралійський долар, показник економічного зростання Китаю, зріс майже на 0,1%, зберігши зростання після того, як протокол останнього політичного засідання Резервного банку Австралії сигналізував про подальше підвищення процентних ставок.
Новозеландський долар зріс більш ніж на 0,2% до долара, наблизившись до $0,5950.
Євро та фунт стерлінгів вранці в Азії практично не змінилися, склавши $1,0680 та $1,2391 відповідно.
Увага учасників ринку буде прикута до індексу споживчих цін Великобританії, який буде опубліковано в середу, це останні дані щодо інфляції, які потрібно зібрати перед тим, як Банк Англії ухвалить рішення щодо ставки у четвер.
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