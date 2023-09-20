Фондові індекси США закрилися зниженням, оскільки інвестори ховаються напередодні рішення ФРС

Волл-стріт втратила позиції у вівторок, оскільки настрої щодо ризику знизилися, оскільки Федеральна резервна система США зібралася на довгоочікуване дводенне засідання щодо грошово-кредитної політики.

Усі три індекси завершили сесію зниженням широкого розпродажу напередодні оголошення ФРС за процентними ставками в середу, кульмінацією якого, як очікується, стане рішення залишити ключові відсоткові ставки без змін.

"Завтра на нас чекає велика ситуація, і ринки явно зосереджені на будь-яких змінах у комунікації з боку Федеральної резервної системи", - сказав Білл Норті, старший інвестиційний директор U.S. Bank Wealth Management у Хелені Монтана, який очікує на «пильную увагу до перспектив ФРС». про інфляцію на прес-конференції після зустрічі».

"Загальні показники інфляції виявили помітний прогрес за останній рік", - додав Норті. "Але остання миля інфляції, ймовірно, буде складнішою, і вона повернеться до цільового показника Федеральної резервної системи в 2%".

ФРС також має опублікувати свої зведені економічні прогнози, включаючи точковий графік, який має дати уявлення про прогнозовану Федеральним комітетом з відкритих ринків траєкторії процентних ставок, інфляції та економічного зростання.

"Ринку закладена пауза, але підвищений ризик того, що ставки залишаться високими протягом тривалого часу", - сказав Майкл Грін, головний стратег компанії Simplify Asset Management у Філадельфії. "Якби (ФРС) оголосила, що вони скасовують зниження ставок у 2024 році, піднявши точкову діаграму, це, як правило, було б сприйнято як дуже агресивна пауза".

Фінансові ринки оцінили майже напевно 99% ймовірність того, що центральний банк залишить свою ключову цільову ставку за фондами ФРС на рівні 5,25% -5,00% в середу, і зростаючу 70,9% ймовірність залишитися колишньою на своєму наступному засіданні у листопаді. За даними інструменту FedWatch CME.

На економічному фронті стрибок річного рівня інфляції в Канаді через зростання цін на бензин, а також сильніший, ніж очікувалося, падіння числа нових будинків у США сприяли посиленню невизначеності інвесторів.

Млявий ринок IPO продовжує подавати ознаки життя: компанія Maplebear Inc, материнська компанія Instacart з доставки продуктів, дебютувала на Nasdaq через кілька днів після зіркового виходу виробника чіпів Arm Holdings (NASDAQ:ARM) на публічний ринок минулого тижня.

Акції Maplebear підскочили на 12,3%, а Arm Holdings втратили 4,9%.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 106,57 пунктів, або 0,31%, до 34 517,73, S&P 500 втратив 9,58 пунктів, або 0,22%, до 4 443,95, а індекс Nasdaq Composite впав на 32 ,05 Пункт, або 0,23%, до 13 678,19.

Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 дев'ять завершили сесію червоними, при цьому енергетичний та споживчий сектори зазнали найбільшого відсоткового зниження.

Акції Walt Disney (NYSE: DIS) впали після того, як компанія оголосила, що майже подвоїть капітальні витрати на парковий бізнес протягом наступних 10 років.

Starbucks (NASDAQ:SBUX) втратила позиції після рішення TD Cowen знизити рейтинг акцій мережі кав'ярень до «неефективного».

Автовиробники General Motors (NYSE:GM) і Ford Motor (NYSE:F) Co просунулися вперед, оскільки профспілка United Auto Workers планувала оголосити про нові страйки в п'ятницю, якщо в поточних переговорах з автовиробниками не буде досягнуто серйозного прогресу.

Число падаючих випусків на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 1,67 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,47 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 досяг семи нових 52-тижневих максимумів та дев'яти нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 33 нових максимуми та 257 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 9,60 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,05 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.