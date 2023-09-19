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Мінфін збільшив надходження від розміщення державних облігацій до 14,8 мільярда гривень
18:47 19.09.2023 |
Міністерство фінансів на первинних аукціонах 19 вересня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 14,76 мільярда гривень (в еквіваленті).
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 1,29 мільярда гривень, ставку за ними вдалося знизити із 17,8% до 17,65% річних.
Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 2,15 мільярда гривень під 18,31% річних. Тижнем раніше Мінфін розміщував такі цінні папери під 18,34%.
Від продажу ОВДП терміном обігу три роки вдалося залучити 2,4 мільярда гривень під 19,19% річних. Раніше Нацбанк вніс цей випуск ОВДП до переліку бенчмарк-облігацій, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов'язкових резервів.
Крім того, Мінфін розмістив річні валютні облігації на $191,2 мільйона під 4,79% та номіновані у євро ОВДП на 48,46 млн євро під 3,25% річних.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|151
|152*
|153
|Код випуску облігацій
|ДорозміщенняUA4000187207
|ДорозміщенняUA4000228449
|ДорозміщенняUA4000228381
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|4 000 000
|4 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|19.09.2023
|19.09.2023
|19.09.2023
|Дата оплати за придбані облігації
|20.09.2023
|20.09.2023
|20.09.2023
|Дата сплати відсотків
|04.10.2023
|20.12.2023
|08.11.2023
|Дата сплати відсотків
|03.04.2024
|19.06.2024
|08.05.2024
|Дата сплати відсотків
|02.10.2024
|18.12.2024
|06.11.2024
|Дата сплати відсотків
|18.06.2025
|07.05.2025
|Дата сплати відсотків
|05.11.2025
|Дата сплати відсотків
|06.05.2026
|Дата сплати відсотків
|04.11.2026
|Розмір купонного платежу однією облігацію
|77.50
|91.55
|95.90
|Номінальний рівень дохідності, %
|15.50
|18.31
|19.18
|Термінобігу (днів)
|378
|637
|1 141
|дата погашення
|02.10.2024
|18.06.2025
|04.11.2026
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 237 029 000
|2054866000
|2 352 628 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 228 030 000
|2054866000
|2 282 628 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|5 427 084 000
|9 405 805 000
|14 150 722 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|12
|29
|17
|Кількість задоволених заявок, шт.
|10
|29
|16
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.80
|18.35
|19.90
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.00
|18.00
|19.00
|Встановлена дохідність, %
|17.78
|18.35
|19.20
|Середньозважена дохідність, %
|17.65
|18.31
|19.19
|Надходження до бюджету
|1 291 495 335.00
|2 146 858 747.38
|2 440 294 579.44
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|154*
|155
|Код випуску облігацій
|Розміщення
(Ном. в ін.вал. $США)
|Первинне
UA 4000228605
(Ном. в ін.вал. EUR )
|номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.,
|200 000
|50 000
|Дата розміщення
|19.09.2023
|19.09.2023
|Дата оплати за придбані облігації
|20.09.2023
|20.09.2023
|Розмір купонного платежу однією облігацію
|-
|-
|Номінальний рівень доходності. %
|4.78
|3.25
|Термінобігу (днів)
|351
|358
|дата погашення
|05.09.2024
|12.09.2024
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|295 388 000
|70 277 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|200 000 000
|50 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|350000000
|50 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|107
|20
|Кількість задоволених заявок, шт.
|107
|20
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|4.80
|3.25
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|4.68
|3.20
|Встановлена дохідність, %.
|4.80
|3.25
|Середньозважена дохідність, %.
|4.79
|3.25
|Надходження до бюджету
|191 222 196.10
|48 459 906.62
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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