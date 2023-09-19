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Мінфін збільшив надходження від розміщення державних облігацій до 14,8 мільярда гривень

18:47 19.09.2023 |

Фінанси

 

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 19 вересня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 14,76 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 1,29 мільярда гривень, ставку за ними вдалося знизити із 17,8% до 17,65% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 2,15 мільярда гривень під 18,31% річних. Тижнем раніше Мінфін розміщував такі цінні папери під 18,34%.

Від продажу ОВДП терміном обігу три роки вдалося залучити 2,4 мільярда гривень під 19,19% річних. Раніше Нацбанк вніс цей випуск ОВДП до переліку бенчмарк-облігацій, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов'язкових резервів.

Крім того, Мінфін розмістив річні валютні облігації на $191,2 мільйона під 4,79% та номіновані у євро ОВДП на 48,46 млн євро під 3,25% річних.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону151152*153
Код випуску облігаційДорозміщенняUA4000187207ДорозміщенняUA4000228449ДорозміщенняUA4000228381
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000 5 000 000
Дата розміщення 19.09.2023 19.09.2023 19.09.2023
Дата оплати за придбані облігації 20.09.2023 20.09.2023 20.09.2023
Дата сплати відсотків 04.10.2023 20.12.2023 08.11.2023
Дата сплати відсотків 03.04.2024 19.06.2024 08.05.2024
Дата сплати відсотків 02.10.2024 18.12.2024 06.11.2024
Дата сплати відсотків  18.06.2025 07.05.2025
Дата сплати відсотків   05.11.2025
Дата сплати відсотків   06.05.2026
Дата сплати відсотків   04.11.2026
Розмір купонного платежу однією облігацію 77.50 91.55 95.90
Номінальний рівень дохідності, % 15.50 18.31 19.18
Термінобігу (днів) 378 637 1 141
дата погашення 02.10.2024 18.06.2025 04.11.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 237 029 000 2054866000 2 352 628 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 228 030 000 2054866000 2 282 628 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5 427 084 000 9 405 805 000 14 150 722 000
Кількість поданих заявок, шт. 12 29 17
Кількість задоволених заявок, шт. 10 29 16
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 18.35 19.90
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.00 18.00 19.00
Встановлена дохідність, % 17.78 18.35 19.20
Середньозважена дохідність, % 17.65 18.31 19.19
Надходження до бюджету 1 291 495 335.00 2 146 858 747.38 2 440 294 579.44

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону154*155
Код випуску облігаційРозміщення

(Ном. в ін.вал. $США)

Первинне

UA 4000228605

(Ном. в ін.вал. EUR )

номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт., 200 000 50 000
Дата розміщення 19.09.2023 19.09.2023
Дата оплати за придбані облігації 20.09.2023 20.09.2023
Розмір купонного платежу однією облігацію - -
Номінальний рівень доходності. % 4.78 3.25
Термінобігу (днів) 351 358
дата погашення 05.09.2024 12.09.2024
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 295 388 000 70 277 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 200 000 000 50 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 350000000 50 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 107 20
Кількість задоволених заявок, шт. 107 20
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 4.80 3.25
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 4.68 3.20
Встановлена дохідність, %. 4.80 3.25
Середньозважена дохідність, %. 4.79 3.25
Надходження до бюджету 191 222 196.10 48 459 906.62

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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