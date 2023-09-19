Мінфін збільшив надходження від розміщення державних облігацій до 14,8 мільярда гривень

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 19 вересня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 14,76 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 1,29 мільярда гривень, ставку за ними вдалося знизити із 17,8% до 17,65% річних.

Від продажу ОВДП терміном обігу 22 місяці надійшло 2,15 мільярда гривень під 18,31% річних. Тижнем раніше Мінфін розміщував такі цінні папери під 18,34%.

Від продажу ОВДП терміном обігу три роки вдалося залучити 2,4 мільярда гривень під 19,19% річних. Раніше Нацбанк вніс цей випуск ОВДП до переліку бенчмарк-облігацій, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов'язкових резервів.

Крім того, Мінфін розмістив річні валютні облігації на $191,2 мільйона під 4,79% та номіновані у євро ОВДП на 48,46 млн євро під 3,25% річних.





Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 151 152* 153 Код випуску облігацій ДорозміщенняUA4000187207 ДорозміщенняUA4000228449 ДорозміщенняUA4000228381 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 4 000 000 5 000 000 Дата розміщення 19.09.2023 19.09.2023 19.09.2023 Дата оплати за придбані облігації 20.09.2023 20.09.2023 20.09.2023 Дата сплати відсотків 04.10.2023 20.12.2023 08.11.2023 Дата сплати відсотків 03.04.2024 19.06.2024 08.05.2024 Дата сплати відсотків 02.10.2024 18.12.2024 06.11.2024 Дата сплати відсотків 18.06.2025 07.05.2025 Дата сплати відсотків 05.11.2025 Дата сплати відсотків 06.05.2026 Дата сплати відсотків 04.11.2026 Розмір купонного платежу однією облігацію 77.50 91.55 95.90 Номінальний рівень дохідності, % 15.50 18.31 19.18 Термінобігу (днів) 378 637 1 141 дата погашення 02.10.2024 18.06.2025 04.11.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 237 029 000 2054866000 2 352 628 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 228 030 000 2054866000 2 282 628 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5 427 084 000 9 405 805 000 14 150 722 000 Кількість поданих заявок, шт. 12 29 17 Кількість задоволених заявок, шт. 10 29 16 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 18.35 19.90 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.00 18.00 19.00 Встановлена дохідність, % 17.78 18.35 19.20 Середньозважена дохідність, % 17.65 18.31 19.19 Надходження до бюджету 1 291 495 335.00 2 146 858 747.38 2 440 294 579.44

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 154* 155 Код випуску облігацій Розміщення (Ном. в ін.вал. $США) Первинне UA 4000228605 (Ном. в ін.вал. EUR ) номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт., 200 000 50 000 Дата розміщення 19.09.2023 19.09.2023 Дата оплати за придбані облігації 20.09.2023 20.09.2023 Розмір купонного платежу однією облігацію - - Номінальний рівень доходності. % 4.78 3.25 Термінобігу (днів) 351 358 дата погашення 05.09.2024 12.09.2024 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 295 388 000 70 277 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 200 000 000 50 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 350000000 50 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 107 20 Кількість задоволених заявок, шт. 107 20 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 4.80 3.25 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 4.68 3.20 Встановлена дохідність, %. 4.80 3.25 Середньозважена дохідність, %. 4.79 3.25 Надходження до бюджету 191 222 196.10 48 459 906.62

* - військові облігації

Дані: Мінфін України