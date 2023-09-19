Долар США вдень перейшов до зниження в парах з євро і фунтом

Курс долара США почав знижуватися до більшості основних світових валют, інвестори очікують підсумків засідань провідних центробанків світу, які відбудуться цього тижня.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести основних світових валют, втрачає під час торгів 0,27%, ширший WSJ Dollar Index - 0,14%.

Рішення Федрезерву щодо ключової відсоткової ставки стане відомо 20 вересня. Експерти Волл-стріт практично впевнені в тому, що ФРС залишить ставку незмінною на рівні 5,25-5,5% річних.

Тим часом від керівництва Банку Англії ринок очікує ще одного підвищення ставки на 25 базисних пунктів, до 5,5%. Аналітики, яких опитало Trading Economics, у середньому вважають, що за таке рішення проголосують 8 із 9 членів Комітету з грошово-кредитної політики.

Тим часом у вівторок статуправління Європейського союзу опублікувало остаточні дані про інфляцію. Споживчі ціни в єврозоні в серпні зросли на 5,2% у річному вираженні, а не на 5,3%, як повідомлялося раніше. Таким чином, інфляція у валютному блоці сповільнилася до мінімуму з січня минулого року.

Пара євро/долар за даними на 15:02 EET торгується на рівні $1,0713 порівняно з $1,0692 на закриття попередньої сесії, євро зміцнюється приблизно на 0,2%.

Курс фунта до долара зміцнюється на 0,2%, фунт торгується на позначці $1,2414 проти $1,2385 у понеділок.

Долар у парі з єною коштує 147,71 єни проти 147,61 єни за підсумками минулої сесії.

Австралійський долар у парі з доларом США падає на 0,4%, до $0,6465.

Резервний банк Австралії (RBA) розглядав можливість підвищення ключової відсоткової ставки на 25 б.п., проте в підсумку ухвалив рішення зберегти її на рівні 4,1% річних, показав протокол вересневого засідання.

"Члени керівництва погодилися, що аргументи на користь збереження ставки на цьому засіданні сильніші", - йдеться в протоколі.