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Європейські акції різноспрямовані; Засідання ФРС та індекс споживчих цін єврозони викликає обережність

12:11 19.09.2023 |

Фінанси

 

У вівторок європейські фондові ринки торгувалися різноспрямовано, оскільки інвестори очікують на початок вирішального дводенного засідання Федеральної резервної системи США, а також публікації нових даних щодо інфляції в єврозоні.

О 09:50 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% нижче, CAC 40 у Франції піднявся на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії торгувався на 0,1% вище.

У вівторок торги проходять у вузьких діапазонах, оскільки інвестори з обережністю чекають на новини з Вашингтона, оскільки політики Федеральної резервної системи починають обговорювати свою реакцію на економічні перспективи США.

Очікується, що центральний банк США збереже процентні ставки на стабільному рівні в діапазоні від 5,25% до 5,50%, після підвищення їх на 11 з останніх 12 засідань у спробі охолодити інфляцію.

Але ринки не повністю впевнені, чи зупинеться ФРС на данному рівні, чи підвищить ставки ще раз цього року, оскільки інфляція все ще залишається вищою за цільовий показник у 2%.

Щодо Європи, остаточні дані щодо інфляції в єврозоні за серпень будуть опубліковані пізніше під час сесії і, як очікується, підтвердять, що індекс споживчих цін зріс на 0,6% за місяць, збільшившись на 5,3% у річному обчисленні.

Це, як і раніше, суттєво вище за середньостроковий цільовий показник Європейського центрального банку з інфляції в 2%, звідси й підвищення процентних ставок центральним банком минулого тижня. Але базова інфляція, яка виключає волатильні ціни на енергоносії та продукти харчування, як очікується, знизиться до 5,3% з 5,5% на рік.

ЄЦБ підняв ставку за депозитами до рекордно високого рівня 4% минулого тижня, але також натякнув на паузу в циклі підвищення ставок, оскільки політики оцінюють вплив численних підвищень процентних ставок на економіку регіону.

Чиновникам знадобиться час до березня, щоб бути впевненими, що підвищення ставок минулого тижня було останнім, і поки що не можна виключати подальше підвищення ставок, заявив у понеділок словацький політик Петер Казимір.

У корпоративному секторі акції Kingfisher впали майже на 6% після того, як мережа DIY випустила попередження про прибуток, пославшись на результати своїх підприємств, що розчаровують, у Франції та Польщі.

Акції Ocado зросли на 3% після того, як онлайн-бакалійник повідомив про різке зростання продажів у своєму роздрібному підрозділі та відкрив новий розподільчий центр у Лутоні, прагнучи скоротити операційні витрати.

Акції Naked Wines впали на 8,6% після того, як інтернет-торговець вина повідомив про значні збитки та попередив, що його діяльність продовжиться.
За матеріалами: investing.com
 

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