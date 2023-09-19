Євро зростає; Єна вагається напередодні засідання центрального банку

Євро продовжило зростання у вівторок після агресивних коментарів з боку політиків Європейського центрального банку (ЄЦБ), тоді як єна впала близько 10-місячного мінімуму напередодні рішення Банку Японії (BOJ) за ключовою ставкою.

Рух валютних курсів був стриманим на початку азіатських торгів, оскільки ринки залишалися насторожі напередодні багатьох засідань центральних банків цього тижня, причому Федеральна резервна система перебувала в центрі уваги, а Банк Японії - в центрі уваги в Азії.

Євро продемонстрував невелике зростання і торгувалося на рівні $1,0695, піднявшись на 0,3% на попередній сесії, оскільки представники ЄЦБ припустили, що можливе подальше підвищення ставок - коментарі, які сприяли зростанню прибутковості державних облігацій єврозони.

«Оскільки ЄЦБ говорить про те, що найближчим часом інфляція, як очікується, не знизиться... ми всі повинні дотримуватись ідеї про те, що грошова ставка залишатиметься підвищеною протягом тривалого часу, і, можливо, дуже тривалого періоду часу» , сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

Повідомлення Reuters, в якому йдеться, що ЄЦБ може незабаром розпочати обговорення того, як впоратися з багатотрильйонним пулом надлишкової ліквідності, що розливається по банкам, також сприяло підйому єдиної валюти.

Цей запас грошей згладжує вплив підвищення ставок ЄЦБ, знижуючи конкуренцію на депозитах та призводячи до величезних відсоткових виплат - та подальших збитків - з боку деяких центральних банків.

В Азії єна трохи знизилася до 147,64 за долар і утримувалася близько 10-місячного мінімуму в 147,95 за долар, який було досягнуто минулого тижня.

Банк Японії повинен оголосити про своє рішення щодо ставки в п'ятницю після завершення свого дводенного засідання з політики, при цьому центральний банк опиниться під пильною увагою після того, як керуючий Кадзуо Уеда розпалив чутки про неминучий відхід від ультрам'якої політики.

«Ми вважаємо, що Банку Японії потрібні боєприпаси, щоб підтримати себе з погляду будь-якої зміни або навіть будь-яких вказівок для (а) потенційної зміни політики у найближчі шість місяців до наступного року», - сказав Катріл.

«І ми думаємо, що це має статися з набором нових прогнозів, і тому ми не думаємо, що на нас чекає багато сюрпризів у п'ятницю».

Долар США в цілому знизився, хоча й відхилився не надто далеко від шестимісячного піку по відношенню до основних валют, який було досягнуто минулого тижня, перед рішенням ФРС щодо процентної ставки в середу.

По відношенню до долара США австралійський долар зріс на 0,12% до $0,6445, а новозеландський долар додав 0,11% до $0,5924.

Індекс долара знизився на 0,04% до 105,04.

Грошові ринки очікують, що ФРС збереже ставки, згідно з даними CME FedWatch tool, хоча основна увага буде зосереджена на подальших прогнозах центрального банку.

"Ринок повністю дотримується позиції "пауза", і це засідання, швидше за все, буде пропущено, оскільки ФРС пропустила червень, фактично перейшовши до графіка проведення кожного другого засідання", - сказав Ерік Вейсман, головний економіст та портфельний менеджер MFS Investment Management.

"Ринок шукатиме будь-які натяки на те, що ФРС, можливо, схиляється до нового підвищення ставки до кінця року або що необхідна триваліша пауза".

Фунт стерлінгів піднявся на 0,04% до $1,2390 напередодні рішення Банку Англії за процентною ставкою (BoE), яке також має відбутися цього тижня.

Хоча очікується, що Банк Англії в четвер проведе ще одне підвищення ставок, це підвищення може стати останнім у поточному циклі посилення ставок центрального банку, оскільки охолодження економіки починає турбувати політиків.