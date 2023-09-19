Волл-стріт рухається у бічному напрямку, оскільки інвестори зважають на ФРС

Усі три основні фондові індекси США завершили неспокійну сесію номінальним зростанням, оскільки інвестори, за невеликої кількості каталізаторів, не виявили особливої впевненості перед дводенним засіданням ФРС з грошово-кредитної політики.

"(Голова ФРС Джером) Пауелл своїми коментарями може спровокувати великі рухи в будь-якому напрямку, і ви не хочете опинитися на неправильній стороні", - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія.

Центральний банк пообіцяв зберігати гнучкість по відношенню до економічних даних, які показали ознаки того, що базова інфляція продовжує повільно знижуватися до річного цільового показника ФРС у 2%, і припускає, що економіка США залишається на твердій основі.

На цьому тлі зростання занепокоєння з приводу того, що тупикова ситуація на Капітолійському пагорбі може призвести до потенційного закриття уряду, змусило учасників ринку нервувати.

Міністр фінансів Джанет Йеллен у понеділок заявила, що, хоча вона не бачить ризику економічного центру, вона попередила, що призупинення роботи уряду «створюватиме... ситуацію, яка може призвести до втрати імпульсу, - це те, що нам не потрібно, як ризик в цей момент."

Головною подією тижня стане засідання ФРС, кульмінацією якого, як очікується, стане пауза щодо підвищення ставок, внаслідок чого цільова ставка за фондами ФРС залишиться незмінною вдруге з березня 2022 року, коли центральний банк дав перший залп у боротьбі з інфляцією.

Федеральний комітет з відкритих ринків (FOMC) також повинен опублікувати своє щоквартальне резюме економічних прогнозів, яке включатиме «точковий графік» або уявлення про очікування членів, що беруть участь, щодо майбутньої траєкторії відсоткових ставок.

На фінансових ринках зараз 99% упевненості в тому, що ФРС збереже ключову ставку на рівні 5,25-5,00% у середу. Крім цього, траєкторія менш визначена: ймовірність того, що у листопаді FOMC залишиться стійкою, становить 69%, згідно з CME FedWatch tool.

"Ринок хотів би, щоб точкова діаграма виявилася нижчою, ніж минулого разу", - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research у Нью-Йорку. «Це той випадок, коли погані новини є добрими новинами; більшість людей сказали б, що було б добре, якби зведені економічні прогнози передбачали пом'якшення економіки наступного року», оскільки вони оцінюють час потенційного розвороту ФРС.

З іншого боку, можливість того, що пом'якшення може перерости в рецесію, залишається головною проблемою.

"Інвестори ставлять під сумнів ймовірність уповільнення економіки порівняно з жорсткою посадкою, запитуючи, чи може ситуація погіршитися, чим зараз прогнозують аналітики", - додав Стовалл.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 6,06 пункту, або 0,02%, до 34 624,3, S&P 500 додав 3,21 пункту, або 0,07%, до 4 453,53, а індекс Nasdaq Composite додав 1, 90 пунктів, або 0,01%, до 13 710,24.

Акції енергетичних компаній, підтримані зростанням цін на нафту, зросли найбільше в 11 основних секторах індексу S&P 500, тоді як споживчі дискреційні акції постраждали у найбільшому відсотковому падінні, причому найбільша вага Tesla Inc.

Акції VF Corp впали на 4,6% після того, як Пайпер Сендлер знизила рейтинг акцій швейної компанії з підвищеного до нейтрального.

Акції британського виробника мікросхем Arm Holdings впали на 4,5% після того, як Bernstein розпочав висвітлення подій з рейтингом «незадовільно» лише за кілька днів після свого зіркового дебюту.

Акції Paypal Holdings впали на 2,0% після того, як Moffett Nathanson знизив рейтинг з "краще ринку" до "ринкових показників".

Число падаючих емітентів на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 1,22 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,74 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 встановив 6 нових 52-тижневих максимумів та 11 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 37 нових максимумів та 247 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 9,44 мільярда акцій порівняно із середнім показником 10,05 мільярда за всю сесію за останні 20 торгових днів.