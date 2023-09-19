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АНАЛІТИКА

За два місяці відтік капіталу з криптофондів становив $455 млн

23:48 18.09.2023 |

Фінанси

 

З 11 по 17 вересня відтік капіталу з криптофондів склав $54 млн, за даними CoinShares. Це п'ятий тиждень поспіль із негативною динамікою за останні два місяці.

Загалом із продуктів на базі цифрових активів вивели $455 млн. На біткоїн-фонди припадає 85% від зазначених $54 млн - $45,4 млн. На Ethereum-фонди - $4,8 млн.

Якщо брати статистику за місяць, обидві категорії продуктів перебувають «у мінусі» - $117,8 млн і $10,2 млн відповідно. З брокерів найсильніше постраждав постачальник фондів ProShares, за даними CoinShares:

За два місяці відтік капіталу з криптофондів становив $455 млн

 Відтік капіталу з криптофондів залежно від постачальника послуг. Джерело: CoinShares.

Серед країн лідером за показником залишаються США. На другому місці перебуває Німеччина, згідно з CoinShares:

За два місяці відтік капіталу з криптофондів становив $455 млн

 Відтік капіталу за країнами. Джерело: CoinShares.

Примітно, на тлі відтоку коштів у біткоїни та Ethereum деякі продукти на базі альткоїнів демонструють позитивну динаміку.

У фонди, що інвестують у XRP, SOL і ADA, за останній тиждень надійшли від $100 000 до $700 000. Це суперечить прогнозу експертів Matrixport.

Нагадаємо, вони заявили, що ринок альткоїнів близький до обвалу. Однією з причин, на думку аналітиків, є збільшений тиск пропозиції через продаж біржею FTX своїх криптоактивів.

Примітно, в компанії Coinbase дотримуються іншої думки. Тут закликають не панікувати з огляду на певні стримувальні фактори.

За два місяці відтік капіталу з криптофондів становив $455 млн

Джерело: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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