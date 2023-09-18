Обсяг продажу депосертифікатів після зниження облікової ставки впав до мінімуму майже за рік

Обсяг продажу депозитних сертифікатів "овернайт" 15 вересня, у перший день після зниження ставки за ними з 18% до 16% річних разом зі зниженням облікової ставки Нацбанку з 22% до 20%, впав на 70,2 млрд грн - до 245,8 млрд грн, що є мінімальним значенням з кінця вересня минулого року.

Як повідомляється в інформації на сайті НБУ, на 24-му аукціоні з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів (ДС), що відбувся того самого дня, їх було продано на 8,78 млрд грн за зниженою з 22% до 20% ставкою.

Уточнюється, що кількість банків-учасників скоротилася під час купівлі ДС "овернайт" із 52-54 до 47, а тримісячних ДС - із 41 до 37.

Згідно з даними на сайті НБУ, в результаті аукціону і погашення раніше випущених тримісячних паперів їх обсяг в обігу зріс іще на 1,9 млрд грн і досяг 216,37 млрд грн.

Водночас коррахунки банків у понеділок підскочили на 63,3 млрд грн - до 218,0 млрд грн.

Обсяг обов'язкових резервів із 11 вересня до 10 жовтня становить 330,5 млрд грн, що на 32 млрд грн більше, ніж у попередньому періоді.

Як повідомлялося, з 15 вересня НБУ скоригував параметри операційного дизайну монетарної політики, знизивши з 70% до 35% частку залишків строкових депозитів фізичних осіб, які враховують під час розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати.

Банки можуть подавати заявки на купівлю тримісячних ДС і до НБУ, і на міжбанківському ринку в межах зазначеного вище ліміту. Нацбанк розміщує їх щотижня у п'ятницю.