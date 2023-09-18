Долар перейшов до зростання в парах з євро і фунтом, залишається в мінусі з єною

Долар США вдень у понеділок залишається в мінусі в парі з єною, але почав зміцнюватися до євро і фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index додає 0,02%.

Ключовою подією для ринку цього тижня стане засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке відбудеться 19-20 вересня. Експерти Волл-стріт практично впевнені в тому, що ФРС залишить базову ставку незмінною на рівні 5,25-5,5% річних за підсумками вересневого засідання, зазначає Market Watch.

Водночас американський ЦБ, ймовірно, утримається від заяв, що цикл посилення політики завершено. Шанси на те, що ставку буде піднято на 25 базисних пунктів (б.п.) до кінця поточного року, оцінюють трейдери в 40%, за даними CME FedWatch.

На цей тиждень також заплановані засідання Банку Англії та Банку Японії, їхні підсумки буде підбито 21 і 22 вересня відповідно.

Імовірність того, що британський ЦБ підніме ставку на 25 б. п. на майбутньому засіданні, оцінюють трейдери в 70%.

Банк Японії, як очікується, збереже короткострокову процентну ставку за депозитами на рівні мінус 0,1% річних. Він утримує її на цьому рівні з початку 2016 року, зазначає Market Watch.

Раніше цього місяця голова японського ЦБ Кадзуо Уеда заявив, що регулятор може згорнути політику від'ємних процентних ставок, коли зрозуміє, що близький до досягнення цілі стійкої інфляції на рівні 2%. До кінця поточного року у ЦБ, ймовірно, буде достатньо інформації, щоб ухвалити рішення, чи можна відмовлятися від від'ємної ставки, сказав Уеда.

Пара євро/долар за даними на 15:46 кч у понеділок торгується на рівні $1,0656 порівняно з $1,0660 на закриття ринку в п'ятницю. Курс фунта до долара опустився до $1,2381 з $1,2383.

Курс долара в парі з єною знижується до 147,69 єни з 147,85 єни за підсумками попередньої сесії.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,2971 юаня проти 7,2749 юаня на закриття ринку в п'ятницю.

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у п'ятницю зняв тимчасові обмеження на імпорт золота, запроваджені щодо деяких кредитних організацій для підтримки національної валюти, повідомила Financial Times з посиланням на джерела.

На початку вересня курс юаня до долара США досяг мінімуму за 16 років, але відтоді відновився. Чи пов'язано з цим зняття обмежень на імпорт золота, незрозуміло, кажуть джерела газети.