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Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на 145 мільярдів
За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 721 пільговий кредит на загальну суму 2,5 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 72 273 кредити на загальну суму 234,1 млрд грн, з яких 49 090 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 103,3 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 37 451 кредитний договір на загальну суму 144,5 млрд грн.
Із них 7,32 млрд грн - на інвестиційні цілі; 8,39 млрд грн - як антикризові кредити; 3,85 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 36,6 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 55,82 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.
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