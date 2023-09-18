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Європейські акції падають; зберегається обережність перед засіданнями центральних банків
12:25 18.09.2023 |
Європейські фондові ринки в понеділок знижаються, оскільки інвестори готуються до тижня, наповненого засіданнями центральних банків, зокрема Федеральної резервної системи США.
О 09:35 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% нижче, CAC 40 у Франції впав на 0,5%, а FTSE 100 у Великій Британії торгувався практично без змін.
Новий тиждень розпочався на обережній ноті, повернувши частину досягнень попереднього тижня, коли інвестори заспокоїлися від ознак того, що Європейський центральний банк майже перестав підвищувати процентні ставки.
ЄЦБ у четвер підняв процентні ставки до рекордно високого рівня в 4%, але в супровідному прес-релізі натякнули, що підвищення, ймовірно, буде останнім, оскільки економіка єврозони зазнає труднощів.
Керівники ЄЦБ Луїс де Гіндос, Френк Елдерсон і Фабіо Панетта з ЄЦБ мають виступити в понеділок, і їхні коментарі будуть вивчені щодо ступеня незгоди з боку яструбиних членів групи з приводу ознак закінчення річного періоду підвищення ставок.
Цього тижня низка великих центральних банків проведуть засідання щодо встановлення політики, у тому числі Банк Англії у четвер та Банк Японії у п'ятницю.
Проте головною подією стане засідання Федеральної резервної системи в середу, на якому, як очікується, центральний банк США оголосить про зупинення серії підвищень процентних ставок.
Тим не менш, враховуючи зростання споживчої інфляції в США на 0,6% у місячному вирахуванні минулого місяця, що є найбільшим приростом з червня 2022 року, що обумовлено зростанням цін на бензин, ФРС, ймовірно, збереже свій яструбиний прогноз і, ймовірно , подасть сигнал про підвищення ставок на більший термін.
У Європі акції Nordic Semiconductor впали майже на 15% після зниження прогнозу виторгу на третій квартал.
Однак її проблеми не унікальні, судячи з звіту Reuters, в якому йдеться, що тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, попросила своїх постачальників відкласти постачання на тлі побоювань щодо уповільнення попиту.
Акції Societe Generale впали майже на 6% після того, як новий генеральний директор Славомир Крупа пообіцяв скоротити витрати для збільшення прибутку до 2026 року, на тлі стагнації продажів у своєму першому стратегічному плані для третього за величиною банку Франції, зареєстрованого на біржі .
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