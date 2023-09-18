Нацбанк на міжбанку продав найбільше валюти з початку 2023 року

Національний банк за тиждень з 11 по 15 вересня на міжбанківському валютному ринку продав 873,11 млн доларів і купив 0,05 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 873,11 млн доларів, що на 570,37 млн доларів більше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 302,74 млн.

При цьому регулятор купив 0,05 млн доларів, а тижнем раніше - 0,47 млн.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.

Загалом від початку року НБУ продав вже 18,021 млрд доларів, а купив - 195,88 млн доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.