Ціни на золото зростають напередодні засідання ФРС; у центрі уваги можливе припинення роботи уряду США

Ціни на золото зросли в понеділок, оскільки ринки роблять ставку на те, що Федеральна резервна система збереже відсоткові ставки цього тижня, тоді як побоювання з приводу закриття уряду США стимулюють попит на безпечні притулки.

Жовтий метал продемонстрував деяке зростання на останніх сесіях, оскільки сильні дані щодо інфляції та економічної активності не змогли переконати ринки у неминучості підвищення процентних ставок у США. Але зростання також було обмежене, оскільки, завдяки даним, долар піднявся до шестимісячного максимуму.

Очікується, що ціни на зливки також побачать певний попит на безпечну гавань на тлі побоювань щодо припинення роботи уряду США, оскільки провідні законодавці-республіканці сперечаються щодо видатків на оборону та ширшого скорочення бюджетних видатків.

Законодавці мають близько двох тижнів, щоб ухвалити новий законопроект про витрати і запобігти призупиненню роботи.

Але історично склалося так, що під час минулих зупинок золото давало невеликий приріст. Призупинення роботи уряду в 2018-2019 роках, яке було найтривалішим призупиненням роботи уряду в історії, викликало зростання цін на золото лише на 20 доларів за 35 днів.

О 5:49 EET спотове золото зросло на 0,3% до $1929,32 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,2% до $1950,15 за унцію. Обидва інструменти минулого тижня зросли на 0,3%.

Очікується, що Федеральна резервна система збереже процентні ставки без змін після завершення дводенного засідання у середу.

Але ринки, як і раніше, з обережністю ставляться до перспектив центрального банку з огляду на те, що недавнє зростання інфляції та стійкість економіки США дають йому більше можливостей для подальшого підвищення відсоткових ставок.

Незважаючи на чергове підвищення, очікується, що ФРС збереже ставки на більш як 20-річних максимумах, як мінімум до середини 2024 року. Ця тенденція чинила сильний тиск на ціни на зливки протягом минулого року і, ймовірно, обмежить якийсь значний потенціал зростання жовтого металу.

Зростання відсоткових ставок збільшує альтернативну вартість інвестування в недохідні активи, що є слабкими перспективами для ринків металів.

Крім ФРС, цього тижня також обговорюватимуться рішення центральних банків Китаю, Великобританії та Японії, хоча очікується, що лише Банк Англії підніме відсоткові ставки.

Серед промислових металів ціни на мідь у понеділок практично не змінилися на тлі відновлення побоювань щодо найбільшого імпортера, Китаю, особливо його ринку нерухомості.

Ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні $3,7953 за фунт після зростання більш ніж на 2% минулого тижня.

У той час як нещодавні економічні показники показали деякі ознаки відновлення найбільшого у світі імпортера міді, ринок нерухомості Китаю стикається цього тижня з новим випробуванням: очікується збільшення виплат за облігаціями забудовника Country Garden Holdings.

Китайська влада також затримала співробітників підрозділу з управління активами China Evergrande Group, що викликало стурбованість щодо відновлення державного контролю над сектором нерухомості.

Очікується, що Народний банк Китаю цієї середи збереже ставки за кредитами на рекордно низькому рівні, прагнучи підтримати економічне зростання. Але, незважаючи на стимулюючі заходи, перспективи китайського ринку нерухомості, що є ключовим фактором попиту на мідь, залишаються переважно похмурими.