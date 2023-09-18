Азіатські акції впали напередодні засідання ФРС; акції Гонконгу очолюють падіння

Більшість азіатських акцій впали в понеділок, оскільки інвестори, як і раніше, уникали ризиків перед ухваленням цього тижня низки важливих рішень центральними банками щодо процентних ставок, при цьому Федеральна резервна система перебуває в центрі уваги.

Обсяги регіональних торгів були дещо знижені через вихідний день на японському ринку.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найгірші результати серед своїх аналогів, знизившись на 1,6% і наближаючись до 10-місячного мінімуму на тлі відновлення продажу акцій нерухомості. Акції China Evergrande Group впали майже на 20% після того, як забудовник, який перебуває у важкому становищі, відклав рішення про реструктуризацію свого боргу.

Деякі співробітники підрозділу управління активами Evergrande також були затримані в Шеньчжені, що посилило побоювання з приводу нової перевірки з боку уряду щодо забудовника.

Акції інших компаній, що займаються нерухомістю, зокрема Country Garden Holdings, Shimao Property Holdings та Sunac China, впали на 1,8-5%.

Основні фондові індекси Китаю змінилися в діапазоні від нуля до мінімуму: Shanghai Shenzhen CSI 300 торгувався без змін, а Shanghai Composite втратив 0,2%.

Народний банк Китаю також має ухвалити рішення щодо основних ставок за кредитами в середу, хоча ринки очікують, що банк залишить ставки без змін на рекордно низькому рівні.

У той час як НБК минулого тижня скоротив свої резервні вимоги для місцевих кредиторів, ринки стають все більш нетерплячими щодо консервативного підходу Пекіна до додаткових заходів стимулювання, особливо з огляду на те, що Китай не намітив жодних планів фінансової підтримки.

Це також відбувається на тлі тривких ознак слабкості китайської економіки. Побоювання з приводу Китаю призвели до того, що австралійський індекс ASX 200 впав на 0,7%, тоді як основні австралійські акції гірничодобувних компаній також зіткнулися з тиском через падіння цін на сировинні товари.

Південнокорейський індекс KOSPI втратив 0,6%, тоді як більшість ринків Південно-Східної Азії продемонстрували невелике зростання.

Ринки наразі були зосереджені виключно на засіданні Федеральної резервної системи у середу, на якому, як очікується, банк збереже ставки без змін. Але очікується, що ФРС збереже свій яструбиний прогноз і швидше за все подасть сигнал про підвищення ставок на більш тривалий термін.

Зростання відсоткових ставок у США чинило сильний тиск на азіатські ринки протягом минулого року, і цей тиск продовжиться найближчими місяцями.

Крім ФРС, у п'ятницю також відбудеться засідання Банку Японії (BOJ), при цьому інвестори зосередять свою увагу переважно на потенційній відмові від режиму негативних ставок. Раніше цього місяця голова банку Кадзуо Уеда дав сигнал про можливе припинення негативних процентних ставок.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на позитивне відкриття індексу після того, як минулого тижня він досягнув серії рекордних максимумів.

Оптимізм з приводу індійської економіки, яка цього року входить до найшвидших економік світу, став ключовим фактором іноземних потоків у країну, стимулюючи її фондові ринки.

BSE Sensex 30 також торгувався на рекордно високому рівні і, ймовірно, зросте разом із Nifty.