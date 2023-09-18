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Японська єна у центрі уваги перед «живим» засіданням Банку Японії. Долар стабільний
07:21 18.09.2023 |
Долар США та більшість основних валют стабілізувалися на ранніх торгах у понеділок, за винятком падіння фунта стерлінгів, оскільки японські свята та низка майбутніх засідань центральних банків висмоктували повітря з ринків.
Засідання Банку Японії з питань політики у п'ятницю стане головною подією тижня в Азії після того, як його голова Кадзуо Уеда спровокував чутки про неминучий відхід від надм'якої політики. На тижні, наповненому засіданнями центральних банків, рішення також мають бути прийняті Федеральною резервною системою США у середу та Банком Англії у четвер.
Єна залишається щодо долара США на рівні 147,82 за долар, оскільки ринки Японії закриті у зв'язку з національним святом. За тиждень, який минув після заяви Уеди про швидкий перехід від негативних ставок, процентна ставка впала на 1,3%, а втрати за 2023 рік становили понад 11%.
Керол Конг, економіст і валютний стратег Commonwealth Bank of Australia, сказала, що вона очікує, що єна буде волатильною напередодні засідання з політики.
"Що стосується напряму руху, пара долар/єна безперечно може зрости", - сказав Конг.
Інвестори могли неправильно витлумачити коментарі Уеди. А нещодавній період слабкості японських зарплат і можливих цін також може пом'якшитися та відштовхнути Банк Японії від його мети щодо інфляції, аргументи на користь посилення політики Банку Японії все ще не дуже переконливі, сказав Конг.
«Це означає, що долар єна може зрости, особливо якщо губернатор Уеда поводитиметься миролюбно і розвіє надії на посилення політики на майбутній зустрічі», - сказала вона.
Індекс долара трохи знизився до 105,23, євро виріс на 0,11% до $1,0667. Востаннє стерлінг торгувався на рівні $1,2397, піднявшись на 0,06% на день.
Більшість інвесторів очікують, що розбіжності в економічному зростанні та прибутковості підтримуватимуть долар, особливо щодо євро. З середини липня фунт стерлінгів упав майже на 6% до долара, тоді як євро впав більш ніж на 5%, оскільки ринок праці та економіка Великобританії, а також економіка єврозони сповільнилися.
Європейський центральний банк минулого тижня підвищив відсоткові ставки до 4%, але заявив, що це підвищення може стати останнім.
У зв'язку із закриттям Японії готівкові казначейські облігації у понеділок не торгувалися.
Прибутковість казначейських облігацій США зростає: дворічні облігації перевищили поріг 5% і цього місяця зросли на 25 б.п., чому сприяють зростання державних витрат і очікування того, що ФРС збереже високі ставки на більш довгий термін, щоб приборкати інфляцію, яка все ще вища за цільовий показник. Дані роздрібних продажів у США минулого тижня зіграли свою роль, ще більше знизивши ймовірність рецесії.
Ф'ючерси оцінюють ймовірність того, що ФРС підніме процентні ставки наприкінці свого дводенного засідання наступної середи, становить лише 3%.
"Оскільки економічне зростання все ще сильне і поки є попередні свідчення нормалізації ринку праці та інфляції, чиновники навряд чи захочуть подати сигнал про те, що вони перестали підвищувати ставки", - пишуть аналітики Deutsche Bank Research.
Банк Англії, ймовірно, ще раз підвищить відсоткові ставки цього тижня, і ринки вже шукають паузу в масштабному циклі посилення процентних ставок, який змушує політиків турбуватися з приводу охолодження економіки.
Дані щодо інфляції у Великій Британії за серпень також будуть опубліковані в середу, напередодні засідання.
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