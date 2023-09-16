НБУ збільшив пропозицію готівкової валюти, полегшив держкомпаніям платежі по євробондах та дозволив купівлю валюти на протезування та реабілітацію

Національний банк України дозволив банкам та небанківським фінансовим установам з 16 вересня додатково продавати готівкову валюту на суму її залишків на 13 квітня 2022 року, на його думку, це допоможе нівелювати різницю між готівковим та безготівковим курсом.

"Це сприяє підвищенню стійкості валютного ринку та стабілізації курсових очікувань", - йдеться у повідомленні НБУ на його сайті у п'ятницю вечора без уточнення, про який обсяг потенційної додаткової пропозиції йдеться.

Нацбанк нагадав, що на сьогодні банки та небанківські фінустанови можуть продавати готівкову валюту в обсязі перевищення її купівлі над обсягом її продажів за період з 13 квітня 2022 року плюс 120% від обсягу купівлі безготівкової валюти у фізосіб з 13 квітня 2022 року.

Вказується, що НБУ також дав можливість підприємствам зі 100% держчасток переказувати кошти за кордон з метою виконання зобов'язань перед нерезидентом за кредитом або позикою, реструктуризованими на умовах, погоджених урядом. Крім того, дозволено робити інші платежі, пов'язані з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов'язань.

"Такі зміни сприятимуть належному завершенню реструктуризації зовнішньої заборгованості державними установами", - наголосив регулятор.

Ще одним послабленням, згідно з релізом, стало розширення переліку медичних послуг, для оплати яких населення може здійснювати транскордонні перекази.

"У відповідний список додані послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їх комплектуючих, встановлення, сервісне обслуговування та ремонт протезів. Це важливо для відновлення здоров'я людей з інвалідністю, включаючи учасників бойових дій, які потребують протезування", - зазначив НБУ.

Вказані пом'якшення внесені постановою правління Нацбанку від 15 вересня 2023 року №115, уточнюється у релізі.