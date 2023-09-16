Фінансові новини
- |
- 16.09.23
- |
- 00:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українці отримали $5,7 млрд переказів з-за кордону. П'ятірка країн, звідки шлють найбільше
Сума приватних грошових переказів в Україну - легальними та неофіційними каналами - склала $5,7 млрд за січень-червень 2023 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Через електронні платіжні системи переказу грошей в Україну було перераховано $1,3 млрд.
Через платіжні системи найбільше грошей в Україну надійшло з Італії (20,9%), США (17,7%), Ізраїлю (15,6%), Німеччини (8,6%) та Ірландії (5,2%).
Середня сума одного транскордонного переказу в Україну становила $228.
Лідерами за сумою переказів в Україну були: Western Union - 48,63%, MoneyGram - 21,6% та PrivatMoney - 13,46% від усіх переказів.
Перекази всередині України через платіжні системи склали 300,6 млрд грн за пів року.
Середня сума одного переказу в межах України - 770 грн.
Загалом українці користувалися 35 системами переказу грошей, 26 з них - українські.
Лідером за сумою переказів у межах України стала платіжна система NovaPay (35% усіх внутрішньодержавних переказів).
У НБУ нагадують, що на час дії воєнного стану здійснення переказів з України за кордон обмежене.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Макропрогноз під держбюджет-2023 передбачає продовження масштабної війни до II пол.-2024
ТОП-НОВИНИ
|Суд узяв Шуфрича під варту без права на заставу
|Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна попри вимоги Польщі та Угорщини
|Кабінет міністрів України пропонує підвищити у 2024 році мінімальну зарплату двічі - з 1 січня та з 1 квітня
|БЕБ має стати єдиним органом, який контролює економічну злочинність в Україні – Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ збільшив пропозицію готівкової валюти, полегшив держкомпаніям платежі по євробондах та дозволив купівлю валюти на протезування та реабілітацію
|Українці отримали $5,7 млрд переказів з-за кордону. П'ятірка країн, звідки шлють найбільше
|Кабмін змінив умови програми пільгових кредитів для бізнесу «5-7-9%»
|Долар зміцнюється до єни та фунта, дешевшає до євро
|Європейські акції зростають; Засідання ЄЦБ та дані Китаю підвищують настрої
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.09.23
|Гривневі депозити в серпні помітно подешевшали вперше з травня минулого року - НБУ
Бізнес
|Маск передав контроль над частиною Starlink американським військовим - WP
|Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска: у чому звинувачують бізнесмена
|Ілон Маск пояснив зрив операції ЗСУ в Криму санкціями США
|BMW презентував концепт Vision Neue Klasse
|Volkswagen представив 550-сильний концепт ID.X Performance
|Європу наповнили дешеві китайські електромобілі. ЄС розпочинає розслідування
|Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap