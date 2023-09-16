Українці отримали $5,7 млрд переказів з-за кордону. П'ятірка країн, звідки шлють найбільше

Сума приватних грошових переказів в Україну - легальними та неофіційними каналами - склала $5,7 млрд за січень-червень 2023 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Через електронні платіжні системи переказу грошей в Україну було перераховано $1,3 млрд.

Через платіжні системи найбільше грошей в Україну надійшло з Італії (20,9%), США (17,7%), Ізраїлю (15,6%), Німеччини (8,6%) та Ірландії (5,2%).

Середня сума одного транскордонного переказу в Україну становила $228.

Лідерами за сумою переказів в Україну були: Western Union - 48,63%, MoneyGram - 21,6% та PrivatMoney - 13,46% від усіх переказів.

Перекази всередині України через платіжні системи склали 300,6 млрд грн за пів року.

Середня сума одного переказу в межах України - 770 грн.

Загалом українці користувалися 35 системами переказу грошей, 26 з них - українські.

Лідером за сумою переказів у межах України стала платіжна система NovaPay (35% усіх внутрішньодержавних переказів).

У НБУ нагадують, що на час дії воєнного стану здійснення переказів з України за кордон обмежене.