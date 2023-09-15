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Долар зміцнюється до єни та фунта, дешевшає до євро
16:26 15.09.2023 |
Долар США зростає у вартості до єни і фунта стерлінгів вдень у п'ятницю, але слабшає в парі з євро.
Розраховуваний ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,1%. Більш широкий WSJ Dollar Index додає 0,06%.
Пара євро/долар за даними на 15:36 EET торгується на рівні $1,0651 порівняно з $1,0643 на закриття ринку в четвер.
Напередодні євро подешевшав до долара на 0,8% після підбиття підсумків засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ). Регулятор підняв усі три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів, але дав зрозуміти, що це підвищення може бути останнім у нинішньому циклі.
Базову ставку за кредитами було збільшено до 4,5%, за депозитами - до 4%, за маржинальними кредитами - до 4,75%.
"Відповідно до поточних оцінок рада керівників ЄЦБ вважає, що відсоткові ставки досягли рівнів, утримання яких протягом досить тривалого часу буде значним внеском у повернення інфляції до цільового показника", - наголошується в повідомленні.
Ті самі слова повторила під час пресконференції за підсумками засідання президент ЄЦБ Крістін Лагард. Вона зазначила, однак, що не готова сказати, що ставки вже досягли пікових значень.
Курс фунта до долара США в п'ятницю опустився до $1,2395 з $1,2408 напередодні.
Курс долара в парі з єною становить 147,91 єни проти 147,48 єни на закриття попередньої сесії.
Курс юаня до долара майже не змінюється і становить до 7,2774 юаня/$1 порівняно з 7,2768 юаня/$1 за підсумками попередніх торгів.
Напередодні Народний банк Китаю (НБК) повідомив, що знижує норму резервування для більшості банків на 0,25 процентного пункту. Зміни набули чинності 15 вересня.
У п'ятницю НБК влив у фінансову систему 591 млрд юанів ($81,3 млрд) у рамках програми середньострокового кредитування (MLF). Ставку за кредитами строком на рік, що видаються в рамках MLF, залишено на рівні 2,5%, йдеться в повідомленні НБК.
Однак за 14-денними операціями зворотного РЕПО китайський ЦБ знизив ставку на 20 б.п., до 1,95%.
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