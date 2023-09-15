Європейські акції зростають; Засідання ЄЦБ та дані Китаю підвищують настрої

Європейські фондові ринки в п'ятницю торгувалися з підвищенням, чому сприяли кращі, ніж очікувалося, економічні дані Китаю, а також оптимізм з приводу того, що Європейський центральний банк може бути близьким до пікових процентних ставок.

О 09:35 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 1% вище, CAC 40 у Франції піднявся на 0,7%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 1,3%.

Європейські фондові індекси наслідували позитивний приклад Азії після того, як дані, опубліковані раніше в п'ятницю, показали, що промислове виробництво та роздрібні продажі в Китаї зросли в серпні більше, ніж очікувалося.

Це відбувається після заяви Народного банку Китаю про те, що він знизить норму резервних вимог для місцевих банків на 25 базисних пунктів - друге таке зниження цього року - щоб звільнити більше ліквідності в китайську економіку та потенційно підтримати економічне зростання.

Це посилило надії на те, що відновлення економіки Китаю після Covid-19 починає стабілізуватися, що буде позитивним для багатьох найбільших компаній Європи, з огляду на важливість китайського експортного ринку.

Настрій також посилився завдяки зростанню сподівань на те, що Європейський центральний банк, а також Федеральна резервна система дуже близькі до завершення циклу підвищення ставок.

ЄЦБ у четвер підняв ключову відсоткову ставку до рекордного піку, але також дав зрозуміти, що це, ймовірно, буде його останнім кроком у більш ніж річній боротьбі з високою інфляцією.

"Ми очікуємо, що це буде останнє підвищення з боку ЄЦБ у цьому циклі, але це не означає, що ера жорсткої грошово-кредитної політики закінчилася", - сказав Дін Тернер, економіст UBS. «Відсоткові ставки, мабуть, залишаться на цих рівнях також і наступного року. Понад те, ЄЦБ продовжить і, можливо, навіть прискорить скорочення свого балансу».

Дані, опубліковані раніше в п'ятницю, показали, що споживчі ціни у Франції у вересні зросли на 4,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що більше, ніж очікувні 4,8%, і зростанням на 4,3% у попередньому місяці.

Аналогічні дані з Італії також будуть опубліковані пізніше під час сесії.

У корпоративному секторі акції H&M впали на 4,2% після того, як другий за величиною у світі ритейлер модного одягу повідомив про незмінні обсяги продажу в останньому кварталі, що відстає від очікувань, оскільки модна фірма щосили намагається залучити клієнтів, у той час як криза вартості життя затягується. .

Це стало справжнім розчаруванням після того, як компанія повідомила про високі показники за другий квартал, оскільки заходи зі скорочення витрат почали приносити свої плоди, а її літня колекція виграла від теплішої погоди в Європі.