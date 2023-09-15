ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.09.23
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 15 вересня 2023 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.08.22
|1254181.58
|556105.95
|532161.00
|64734.54
|542.31
|29572.33
|71065.45
|01.09.22
|1255653.20
|589569.95
|500727.67
|65567.47
|960.26
|29859.57
|68968.28
|01.10.22
|1289625.32
|619569.95
|500676.30
|68416.57
|1017.04
|31765.25
|68180.21
|01.11.22
|1301881.50
|644569.95
|497610.23
|66885.78
|678.74
|31549.57
|60587.24
|01.12.22
|1323803.10
|674569.95
|487144.81
|72199.48
|1020.67
|31316.85
|57551.33
|02.01.23
|1388035.64
|704569.95
|485984.50
|107336.83
|1883.69
|30268.00
|57992.67
|01.02.23
|1418522.76
|701969.95
|505604.66
|111642.99
|2563.27
|32768.43
|63973.46
|01.03.23
|1429770.18
|696969.95
|529624.25
|109850.19
|2793.27
|33391.21
|57141.32
|03.04.23
|1443023.54
|696969.95
|537877.83
|112308.13
|3110.16
|35786.11
|56971.36
|01.05.23
|1434849.34
|694419.45
|532328.49
|115694.87
|3328.04
|36055.40
|53023.09
|01.06.23
|1446660.27
|694346.23
|545763.27
|114822.24
|3413.63
|39495.49
|48819.41
|03.07.23
|1453028.30
|691846.23
|547266.10
|117135.65
|3661.27
|42017.02
|51102.02
|31.07.23
|1469101.06
|691846.23
|559284.64
|119716.36
|2163.91
|45385.47
|50704.45
|01.08.23
|1469158.90
|691846.23
|559204.68
|119591.88
|2163.91
|45533.27
|50918.93
|14.08.23
|1475838.25
|691846.23
|562387.89
|121966.30
|2163.91
|46751.64
|50722.28
|15.08.23
|1475667.12
|691846.23
|561872.48
|122279.11
|2163.91
|46858.13
|50647.26
|16.08.23
|1475634.13
|691846.23
|562102.07
|121659.42
|2163.91
|47290.24
|50572.25
|17.08.23
|1481092.46
|691846.23
|567245.69
|121730.02
|2163.91
|47581.24
|50525.36
|18.08.23
|1481850.73
|691846.23
|567259.51
|122259.87
|2163.91
|47825.85
|50525.35
|21.08.23
|1481752.31
|691846.23
|566911.52
|122293.26
|2163.91
|47941.16
|50596.22
|22.08.23
|1481890.69
|691846.23
|566795.55
|122427.72
|2163.91
|48054.17
|50503.10
|23.08.23
|1481823.06
|691846.23
|566493.02
|122762.34
|2163.91
|48130.74
|50426.81
|24.08.23
|1463868.60
|690693.45
|556648.94
|119015.14
|2289.90
|46570.58
|48650.58
|25.08.23
|1463970.14
|690693.45
|556374.63
|119018.20
|2289.90
|47071.38
|48522.58
|28.08.23
|1463844.04
|690693.45
|555734.20
|119318.70
|2289.90
|47370.57
|48437.22
|29.08.23
|1463853.21
|690693.45
|555428.75
|119513.13
|2289.90
|47535.09
|48392.88
|30.08.23
|1463853.21
|690693.45
|553451.21
|121523.76
|2289.90
|47788.15
|48106.73
|31.08.23
|1470984.27
|690693.45
|559091.42
|122710.14
|2322.75
|48037.93
|48037.93
|01.09.23
|1470941.20
|690694.45
|558584.48
|122571.64
|2322.75
|48343.02
|48425.86
|04.09.23
|1470842.77
|690693.45
|558022.96
|123149.75
|2322.75
|48400.82
|48253.04
|05.09.23
|1470738.12
|690693.45
|557778.45
|123119.01
|2322.75
|48577.17
|48247.29
|06.09.23
|1470532.02
|690693.45
|558042.08
|123003.87
|2322.75
|48740.97
|47728.89
|07.09.23
|1476689.48
|690693.45
|561831.89
|123784.17
|2322.75
|48937.78
|49119.44
|08.09.23
|1476572.63
|690693.45
|561416.78
|123887.59
|2322.75
|49107.52
|49144.55
|11.09.23
|1476554.13
|690693.45
|560121.16
|125007.81
|2322.75
|49264.92
|49144.05
|12.09.23
|1476615.70
|690690.45
|560070.03
|125000.58
|2322.75
|49274.21
|49254.69
|13.09.23
|1476609.56
|690693.45
|560551.69
|124698.70
|2322.75
|49335.28
|49007.69
|14.09.23
|1485236.23
|690693.45
|568238.37
|125385.72
|2322.75
|49444.32
|49151.62
|15.09.23
|1476477.03
|690693.45
|568696.53
|119012.95
|2322.75
|46871.49
|48879.86
Данные: НБУ
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на 15 вересня - 36,5686 грн.