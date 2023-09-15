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Гривневі депозити в серпні помітно подешевшали вперше з травня минулого року - НБУ

09:57 15.09.2023 |

Фінанси

 

Середня ставка нових оформлених у серпні гривневих депозитів для домогосподарств знизилася одразу на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) - до 12,2% річних після зростання в липні на 0,7 в.п., а в корпоративному секторі вона знизилася на 1 в.п.. - до 13,4% після збільшення місяцем раніше на 0,2 п.п.

Згідно з даними Національного банку України (НБУ), таке істотне зниження депозитних ставок зафіксовано вперше з травня минулого року, коли центробанк різко підвищив облікову ставку до 25% річних, знизивши її до 22% лише наприкінці липня.

Щодо валютних депозитів, то для фізосіб ставка за ними додала ще 0,1 в.п. і за шість місяців такого рівномірного підвищення сягнула 1,2%, тоді як для юросіб вона залишилася на рівні 0,7% річних.

Згідно з даними НБУ, ставка за гривневими кредитами домашнім господарствам у липні скоротилася на 0,3 в.п. - до 34,7% річних, тоді як за валютними знизилася відразу з 4,9% до 1,9%.

Щодо корпоративного сектору, то середня ставка виданих у серпні гривневих кредитів знизилася на 0,6 в.п. - до 19,1%, тоді як за валютними вона, як і в липні, збільшилася ще на 0,2 в.п. - до 6,5%, майже повернувшись на рівень двомісячної давнини.

Щодо обсягу депозитів, то вперше за кілька місяців розрив між вкладами юросіб і фізосіб почав зменшуватися: у серпні юрособи скоротили їх на 13,3 млрд грн - до 1 трлн 128,6 млрд грн, тоді як фізособи наростили на 10,8 млрд грн - до 977,4 млрд.

Зокрема, гривневі депозити юросіб за минулий місяць знизилися на 1,3% - до 770,3 млрд грн, валютні - на 1,2%, до 358,3 млрд грн.

У фізосіб депозити в гривні зросли на 1,2%, або 7,9 млрд грн - до 648,3 млрд грн, тоді як у валюті збільшилися на 0,6% - до 329 млрд грн.

Сумарний кредитний портфель продовжив повільне зростання, яке розпочалося в липні, і сягнув 969,6 млрд грн порівняно з 960,3 млрд грн у липні.

Зокрема, гривневі кредити корпоративному сектору збільшилися на 3,5 млрд грн - до 500,2 млрд грн, тоді як валютні - на 1,2 млрд грн, до 234,2 млрд грн.

Споживчі кредити в національній валюті в серпні зросли на 4,6 млрд - до 202,4 млрд грн, тоді як валютні знизилися на 0,1 млрд грн - до 12,6 млрд грн.

Як повідомлялося, щоб іще сильніше спонукати банки до більшого залучення строкових депозитів, НБУ з 11 січня чотири рази підвищував нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами на вимогу) в гривні та в інвалюті, а з 11 травня підвищив їх за депозитами на термін до трьох місяців.

Крім того, з кінця квітня Нацбанк знизив ставки за депозитними сертифікатами "овернайт" до 20%, ввівши тримісячні депозитні сертифікати під 25% і прив'язавши обсяги вкладення в них до депозитів на термін від трьох місяців.

Наприкінці липня НБУ знизив облікову ставку і ставку за 3-міс. депосертифікатами з 25% до 22%, тоді як ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - до 18%.

Інфляція в Україні за підсумками серпня знизилася до 8,6% з 11,3% за підсумками липня і 12,8% за підсумками червня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: депозит
 

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