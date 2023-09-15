Долар тримається стабільно, юань росте на тлі кращих, ніж очікувалося, даних з Китаю

У п'ятницю долар в Азії залишався стабільним, злегка відставши від зростання за ніч по відношенню до валют інших країн, оскільки юань зміцнився після виходу деяких економічних даних, що перевершили ринок, з Китаю.

Долар підскочив відразу після того, як роздрібні продажі в США отримали імпульс від підвищення цін на бензин, збільшившись на 0,6% у серпні проти передбачуваного зростання на 0,2%, у той час як учасники ринку відреагували на підвищення Європейського центрального банку на 25 базових пунктів.

Індекс долара США востаннє був дещо нижчим - 105,32, але все ще знаходиться поблизу шестимісячного піку четверга 105,43.

Євро залишався поблизу багатомісячного мінімуму четверга $1,0632 по відношенню до долара США.

Юань, австралійський і новозеландський долар отримали підтримку після того, як серія економічних даних з Китаю вранці в Азії виявилася кращою за очікування деяких ключових індикаторів, що забезпечило рідкісне піднесення настроїв.

Після публікації даних офшорний юань трохи виріс по відношенню до долара до 7,2918.

Юань ослаб у четвер після того, як Народний банк Китаю (НБК) оголосив, що проведе друге цього року скорочення нормативу обов'язкових резервів банків на 25 базисних пунктів.

Хоча цей крок був спрямований на підтримку достатнього рівня ліквідності і підтримку економічного відновлення, що зароджується, він може посилити падіння і без того потерпаючого юаня, в міру подальшого падіння внутрішніх ставок.

НБК надав «часткові» стимули, але економіка все ще страждає на брак довіри споживачів, сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

«Ми думаємо, що ще зарано бачити, якщо хочете, зелені паростки, що виникають у результаті всіх введених стимулів».

Австралійський долар, показник зростання Китаю, зріс майже на 0,3% до $0,6443, а новозеландський долар зріс на 0,2% до $0,5912.

Євро тримався на рівні $1,0641, що близько шестимісячного мінімуму в $1,0632 по відношенню до долара США після того, як ЄЦБ підвищив ставки ще на 25 базисних пунктів на своєму засіданні з грошово-кредитної політики в четвер.

Схоже, що ринки охарактеризували вчорашнє підвищення ставки ЄЦБ на 25 б.п. як «голубине» підвищення... яке призвело до падіння прибутковості євро та Європи», - йдеться у замітці аналітиків Mizuho Bank.

Стерлінг також вагався близько тримісячного мінімуму щодо долара на рівні $1,2408.

Єна застрягла на позначці 147,41 за долар уранці в Азії.

Оскільки єна близька до 10-місячного мінімуму, учасники ринку обережно спостерігають за можливістю втручання з боку японської влади.

"Ми уважно стежимо за парою USDJPY на рівні 150, і, враховуючи небажання ринку доводити її до цієї позначки, ми не думаємо, що ми самотні в цьому", - сказав Саймон Харві, керівник відділу валютного аналізу в компанії. Монекс Європи.