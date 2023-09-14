НБУ бачить потенціал для нарощування запозичень на ринку ОВДП

Потенціал нарощування запозичень на внутрішньому ринку облігацій зберігається, однак фінансування додаткових видатків держбюджету-2023 потребуватиме консультацій і з міжнародними партнерами в рамках програми Міжнародного валютного фонду (МВФ), метою залишається уникнути монетарного фінансування, заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Насправді Національний банк розуміє нагальну потребу фінансування оборонного бюджету. Ці консультації так чи інакше з нами відбувалися. Ми зараз знаходимось у рамках домовленостей і тієї концепції, яку протягом року вибудовували під час наших відносин з урядом", - сказав він на брифінгу в четвер.

Пишний зазначив, що "потенціал внутрішнього боргового ринку не вичерпано", наголосивши, що НБУ відзначив зміни в попиті, "який з'явився навіть на довгострокові інструменти, які пропонує Міністерство фінансів".

Як повідомлялося, уряд України пропонує збільшити видатки держбюджету-2023 на 328,5 млрд грн, зокрема додатково виділивши 302,6 млрд грн на сектор безпеки й оборони. Кошти передбачається виділити завдяки збільшенню внутрішніх запозичень на 207,6 млрд грн і зовнішніх на 91,2 млрд грн, зокрема $3,3 млрд від США, а також скороченню видатків держбюджету на 11,4 млрд грн і збільшенню доходів на 26,1 млрд грн.

Голова Нацбанку нагадав, що в рамках програми з МВФ, у разі виникнення додаткової потреби, є певна ієрархія джерел, за рахунок яких відбувається її покриття. На його думку, відповідний діалог і переговори "можуть і мають" відбутися в рамках консультацій із міжнародними партнерами.

"Ми очікуємо цього діалогу під час другого перегляду (програми), який заплановано на кінець вересня і початок жовтня", - резюмував Пишний.

Представники Нацбанку зазначили, що завдяки співпраці з Мінфіном обсяги запозичень від початку року досягли рівня, який забезпечив 100% роловер загалом за рік, і чисте фінансування вже становить 4 млрд грн.

"Потенціал, безумовно, є. Ми бачили хороший внесок у боргові залучення з боку бенчмарк-облігацій, які в загальній структурі гривневих залучень становлять понад 60%. Вони ще вони повністю себе не вичерпали. Десь близько 10-15 млрд грн є потенційний запас", - додав заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

За його словами, банки почали вкладати в ці інструменти вже не лише для використання їх під час формування обов'язкових резервів, а й з огляду на їхню високу дохідність.