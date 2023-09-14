Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ: Відтік капіталу за картковими операціями українців за кордоном скоротився з квітня на чверть - до $600 млн/міс

15:49 14.09.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Відтік капіталу за картковими операціями українців за кордоном скоротився, починаючи з квітня 2023 року, на 25% - до $600 млн на місяць із $800 млн/міс., повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук.

"Поступово ми бачимо адаптацію українських громадян, які все більше працевлаштовуються за кордоном, все більше орієнтуються на отримання там доходів і менше спираються на свої гривневі активи в Україні. Якщо говорити мовою цифр, то приблизно в II пів.-2022 - І кв.-2023 за операціями за українськими картками за кордоном фіксували відтік капіталу приблизно на рівні $800 млн на місяць, то, починаючи з березня, цей обсяг уже менший, ніж $600 млн/міс.", - повідомив він під час пресбрифінгу в четвер.

За словами заступника голови НБУ, таке зниження витрат українців за кордоном із квітня-2023 було зумовлено, зокрема, заходами Нацбанку, пов'язаними зі зниженням спреду між готівковим і офіційним обмінним курсом, що знизило потребу або привабливість карткового туризму, а також заходами з фінмоніторингу та валютного нагляду.

Він додав, що конкретні цифри щодо платіжного балансу та оцінок витрат за статтею "імпорт подорожей" будуть опубліковані на сайті НБУ 18 вересня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2674
  0,0768
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6023  0,10 0,26 38,3215  0,12 0,32
EUR 40,4565  0,12 0,30 41,3462  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес