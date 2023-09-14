НБУ: Відтік капіталу за картковими операціями українців за кордоном скоротився з квітня на чверть - до $600 млн/міс

Відтік капіталу за картковими операціями українців за кордоном скоротився, починаючи з квітня 2023 року, на 25% - до $600 млн на місяць із $800 млн/міс., повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук.

"Поступово ми бачимо адаптацію українських громадян, які все більше працевлаштовуються за кордоном, все більше орієнтуються на отримання там доходів і менше спираються на свої гривневі активи в Україні. Якщо говорити мовою цифр, то приблизно в II пів.-2022 - І кв.-2023 за операціями за українськими картками за кордоном фіксували відтік капіталу приблизно на рівні $800 млн на місяць, то, починаючи з березня, цей обсяг уже менший, ніж $600 млн/міс.", - повідомив він під час пресбрифінгу в четвер.

За словами заступника голови НБУ, таке зниження витрат українців за кордоном із квітня-2023 було зумовлено, зокрема, заходами Нацбанку, пов'язаними зі зниженням спреду між готівковим і офіційним обмінним курсом, що знизило потребу або привабливість карткового туризму, а також заходами з фінмоніторингу та валютного нагляду.

Він додав, що конкретні цифри щодо платіжного балансу та оцінок витрат за статтею "імпорт подорожей" будуть опубліковані на сайті НБУ 18 вересня.