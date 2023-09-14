Долар стабільний до євро перед публікацією підсумків засідання ЄЦБ

Долар США стабільний у парі з євро, зміцнюється до фунта стерлінгів і дешевшає до єни.

Юань послаблюється до долара після рішення Народного банку Китаю (НБК) про зниження нормативу обов'язкових резервів для фінінститутів.

Ринок чекає на підсумки засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) і на заяву президента ЄЦБ Крістін Лагард. Трейдери розходяться в думках, чи підніме ЄЦБ ставки вкотре, чи вважатиме за краще зробити паузу в циклі посилення з огляду на сигнали ослаблення економіки, але, судячи з ф'ючерсного ринку, скоріше очікують підйому ставок.

Підсумки засідання ЄЦБ буде оприлюднено о 15:15 EET, а пресконференція Лагард стартує о 15:45 EET.

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET торгується на рівні $1,0733 порівняно з $1,0732 на закриття ринку в середу.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Курс фунта до долара США в четвер становить $1,2479 порівняно з $1,2489 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною опустилася до 147,32 єни з 147,47 єни на закриття попередньої сесії.

Курс долара до юаня піднявся до 7,2779 юаня порівняно з 7,2701 юаня напередодні.

НБК повідомив у четвер, що скоротить норму резервування для більшості банків на 0,25 відсоткового пункту (п.п.). У результаті середнє значення показника в банківському секторі країни становитиме близько 7,4%, зазначає Market Watch.

Зміни набудуть чинності 15 вересня.

Це вже друге зменшення норми резервування китайським ЦБ цього року. У березні її також було знижено на 0,25 п. п.