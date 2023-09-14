НБУ слідом за обліковою знизив на 2 п.п. ставки за депсертифікатами і обмежив 3-місячні депсертифікати

Національний банк України (НБУ) з 15 вересня слідом за зниженням облікової ставки з 22% до 20% річних вирішив також знизити ставку за депозитними сертифікатами овернайт - до 16% і за кредитами рефінансування - до 22%.

"Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами й надалі дорівнюватиме обліковій ставці", - повідомляється на сайті центробанку в четвер.

Зазначається, що контрольоване пом'якшення процентної політики надасть імпульс економічному відновленню, не створюючи загроз макрофінансовій стійкості під час реалізації стратегії.

Крім того, НБУ з 18 вересня скоригує параметри операційного дизайну монетарної політики, знизивши до 35% з поточних 70% частку залишків строкових депозитів фізичних осіб, яку враховують під час розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати.

Як повідомлялося, Нацбанк 16 березня заявив, що з 7 квітня вирішив знизити ставку за депозитними сертифікатами овернайт з 23% до 20%, але водночас розміщувати ДС на термін три місяці за обліковою ставкою 25% залежно від обсягу залучення банками депозитів на термін від трьох місяців.

Напередодні дебютного аукціону НБУ встановив для банків індивідуальні початкові ліміти купівлі тримісячних ДС на рівні 70% залишків вкладів фізосіб у нацвалюті, які перебували в цих фінустановах на 4 квітня, з початковим терміном розміщення 93 дні і більше. Регулятор пояснив, що до початкового ліміту додається друга динамічна частина - помножений на мультиплікатор "3,0" приріст обсягу такого портфеля гривневих депозитів фізичних осіб терміном від 93 днів після 4 квітня.

Банки можуть подавати заявки на купівлю тримісячних ДС і до НБУ, і на міжбанківському ринку в межах зазначеного вище ліміту. Нацбанк розміщує їх щотижня у п'ятницю.

НБУ також у середині червня повідомив, що планує вивчити питання перегляду мультиплікаторів тримісячних депосертифікатів у липні, однак відклав це питання на вересень.

Наприкінці липня Нацбанк знизив облікову ставку, а з нею і ставку за 3-міс. депосертифікатами з 25% до 22% річних, тоді як за сертифікатами овернайт ставку було зменшено з 20% до 18% річних.

Наразі тримісячні депозитні сертифікати розміщено на суму 216,37 млрд грн, тоді як на дебютному аукціоні 7 квітня їх було продано на 51,14 млрд грн.